Ngày 6-5, Trạm Y tế xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một con chó nghi dại tấn công nhiều người dân tại chợ An Chấn và dọc tuyến đường liên xã Tuy An Nam – Bình Kiến.

Người dân vây đánh chết con chó nghi mắc bệnh dại

Theo thông tin ban đầu, con chó màu đen, nặng khoảng 10 kg, có biểu hiện bất thường như rụng lông từng mảng, mắt đỏ, lừ đừ.

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, con chó xuất hiện tại chợ An Chấn và cắn hai người. Sau đó, chó chạy về hướng phường Bình Kiến và tiếp tục cắn thêm ba người khác.

Những người bị chó cắn gồm: N.N.T. (48 tuổi, ngụ phường Bình Kiến), N.T.C. (70 tuổi), T.T.P. (51 tuổi), P.V.T. (43 tuổi), N.T.L (51 tuổi), cùng ngụ xã Tuy An Nam.

Tất cả nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để tiêm huyết thanh kháng dại.

Theo lãnh đạo UBND xã Tuy An Nam, sau khi gây ra các vụ tấn công, con chó chạy sang địa bàn phường Bình Kiến. Chính quyền hai địa phương đã phối hợp truy tìm và người dân đã phát hiện, đánh chết con chó nghi dại.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động người dân bị chó cắn tiêm phòng đầy đủ, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại trên địa bàn.