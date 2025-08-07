HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tây Ninh bố trí trên 1.550 tỉ đồng cho 25 dự án thủy lợi

Thanh Thảo

(NLĐO) - Các dự án thủy lợi ở Tây Ninh còn hỗ trợ hạ tầng cho các cụm, khu công nghiệp trọng điểm, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến triển khai 25 dự án thủy lợi từ nguồn vốn đầu tư công, tổng kinh phí khoảng 1.553 tỉ đồng, gồm: 630 tỉ đồng từ ngân sách trung ương, 517,2 tỉ đồng từ ngân sách địa phương và khoảng 406 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA.

Hiện Tây Ninh đang tập trung hoàn thiện, mở rộng hệ thống kênh, mương cấp 1, 2, 3 nhằm nâng tỉ lệ diện tích tưới chủ động lên hơn 85%, giảm phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Dự án thủy lợi Tây Ninh: Hơn 1 . 550 Tỉ đồng cho 25 dự án quan trọng giai đoạn 2026 - 2030 - Ảnh 1.

Đoạn đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông dài 2,3 km, kết cấu bằng ống thép đặt trên giàn thép, với các trụ đỡ bằng bê tông cốt thép là công trình thuộc dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

Đồng thời, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông, trong đó kiên cố hóa hệ thống kênh chính và kênh cấp 1, 2, 3. Dự án được kỳ vọng không chỉ phục vụ nông nghiệp mà còn hỗ trợ hạ tầng cho các cụm, khu công nghiệp trọng điểm, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, tỉnh Tây Ninh định hướng khai thác hồ Dầu Tiếng theo hướng đa mục tiêu, vừa bảo đảm tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, vừa cấp nước cho đô thị và công nghiệp, đồng thời kết hợp phát triển du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường. Đây được xem là động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện cho tỉnh và vùng phụ cận.

Định hướng của ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới là đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi là phục vụ đa mục tiêu, đồng bộ với giao thông nông thôn, hệ thống lưới điện và các khu vực sản xuất. Việc này nhằm nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa, tạo thuận lợi cho người dân chuyển đổi cây trồng, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Dấu ấn Trạm bơm Tân Long

Một trong những dự án trọng điểm là Trạm bơm Tân Long, với tổng vốn đầu tư hơn 218 tỉ đồng, được khởi công từ cuối năm 2023, hiện đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm phục vụ tưới tiêu cho hơn 730 ha đất nông nghiệp cho xã biên giới Hòa Hội.

Điểm đặc biệt của Trạm bơm Tân Long là hệ thống lấy nước từ rạch Nàng Dình - một dòng chảy tự nhiên tại địa phương. Từ đây, nước được dẫn qua tuyến kênh dài 1.665 m, rồi bơm lên bởi 4 tổ máy ly tâm trục ngang (3 máy chính, 1 dự phòng), mỗi máy có công suất 1.600 m³/giờ. Nước sau đó được phân phối qua hệ thống kênh tưới chính dài gần 3,6 km và kênh cấp I dài gần 10 km. Không chỉ cấp nước, trạm còn tích hợp hệ thống tiêu thoát nước hơn 11 km, giúp bảo vệ cây trồng mùa mưa.

Không chỉ riêng cây trồng phát triển tốt hơn, năng suất tăng rõ rệt mà người dân cũng có nước để sinh hoạt, chăn nuôi, cải thiện thu nhập. Một số hộ trước đây thuộc diện nghèo nay đã vươn lên khá giả nhờ chủ động được sản xuất.


khu công nghiệp ngân sách Trung ương sản xuất nông nghiệp tỉnh Tây Ninh nước sạch thủy lợi
