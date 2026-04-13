Tây Ninh chi hơn 24 tỉ đồng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Tin-ảnh: H.Đường

Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, địa phương đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với tổng kinh phí hơn 24,2 tỉ đồng.

Hơn 69.000 người cao tuổi trên địa bàn sẽ được tư vấn và khám sức khỏe định kỳ. Chiến dịch được triển khai đồng loạt tại 96 xã, phường, kéo dài đến hết tháng 12-2026.

Trong năm 2026, ngân sách tập trung phần lớn cho công tác chuyên môn. Bình quân mỗi người cao tuổi được hỗ trợ chi phí khám bệnh hơn 340.000 đồng/lượt, gồm: khám tổng quát, đo điện tâm đồ, xét nghiệm máu và các chỉ số sinh hóa cơ bản. Tây Ninh hướng đến việc tầm soát, phát hiện sớm các bệnh lý mạn tính, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và điều trị cho người cao tuổi ngay từ tuyến y tế cơ sở.

Trong chiến dịch này, hệ thống y tế cơ sở tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt. Không chỉ khám bệnh đơn thuần, đội ngũ y - bác sĩ còn trực tiếp lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho từng trường hợp.

Tây Ninh chi hơn 24 tỉ đồng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Ảnh 1.

Ngành y tế tỉnh Tây Ninh thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Thời gian qua, với phương châm "gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng", nhân viên y tế và mạng lưới cộng tác viên dân số, y tế ấp tại Tây Ninh đã đến tận giường bệnh tư vấn, hướng dẫn kỹ năng tự chăm sóc cho những cụ già neo đơn. Sự kết hợp giữa lực lượng chuyên môn và hội viên người cao tuổi tại địa phương đã giúp mở rộng độ bao phủ dịch vụ y tế đến tận vùng sâu, vùng xa.

Trong tháng 3 vừa qua, Trạm Y tế phường Tân An đã tổ chức khám lưu động cho hơn 40 người cao tuổi tại các khu phố Bình Trung 1, Bình Trung 2 và Nhơn Thuận. Dự kiến, trong tháng 4 này, trạm sẽ tiếp tục tổ chức thăm khám cho khoảng 40 người cao tuổi khác trên địa bàn.

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẳng định sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai chiến dịch này, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, bảo đảm các mục tiêu đề ra. Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát, lập danh sách người cao tuổi; tổ chức tuyên truyền và vận động họ tham gia khám sức khỏe định kỳ, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi trong bối cảnh dân số đang già hóa nhanh.

Bên cạnh đó, Tây Ninh đang phấn đấu đưa tỉ lệ người cao tuổi có thẻ BHYT đạt 95%. Ngành y tế chú trọng nhóm đối tượng yếu thế với mục tiêu 90% người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc sẽ nhận được hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng.


Ba giải độc đắc của xổ số miền Nam tiếp tục trúng tại TPHCM và Tây Ninh

