Kinh tế

Tây Ninh có thêm 1.500 căn nhà ở xã hội sát cạnh siêu đô thị Vinhomes Green City

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Gần 1.500 căn nhà ở xã hội nằm cạnh dự án Vinhomes Green City ở Hậu Nghĩa (Tây Ninh) sắp được ra mắt.

Ngày 7-12, Tập đoàn MIK Group với vai trò là đơn vị phát triển, đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Green Nestera tại Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Dự án do Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh (công ty con của công ty CP Vinhomes) làm chủ đầu tư. 

Dự án có tổng mức đầu tư gần 900 tỉ đồng, quy mô đầu tư xây dựng gồm 8 tòa nhà chung cư, mỗi tòa cao 8 tầng với tổng số gần 1.500 căn hộ; bảo đảm chỗ ở cho gần 2.300 lao động.

Gần 1.500 nhà ở xã hội nằm gần dự án Vinhomes Green City sắp ra mắt - Ảnh 1.

Động thổ khởi công dự án NOXH cạnh dự án Vinhomes Green City

Green Nestera nằm tại cửa ngõ khu đô thị Vinhomes Green City, cũng do Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh đầu tư. Vị trí này được đánh giá thuận lợi nhờ khả năng kết nối nhanh đến TP HCM và các khu vực trọng điểm của Tây Ninh thông qua các tuyến đường DT825, DT823, Quốc lộ 1A và tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương. 

Theo MIK Group, việc triển khai Green Nestera góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển một triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ, đồng thời bổ sung nguồn cung cho thị trường nhà ở phù hợp với khả năng tài chính của lực lượng lao động, công nhân, viên chức và các hộ gia đình có nhu cầu an cư. 

