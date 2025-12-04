HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tin vui cho người cần nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch chi tiết về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trong đó quy định rõ số lượng hoàn thành căn hộ trong từng năm.

Ngày 4-12, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định triển khai đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tin vui cho người cần nhà ở xã hội tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Trong năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành 5.000 căn nhà ở xã hội

Theo đó, mục tiêu trọng tâm là tập trung triển khai đề án 1 triệu căn hộ để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội (NOXH) theo quy định pháp luật về nhà ở, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu NOXH được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng với đó, Đà Nẵng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển NOXH, khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân vào các dự án NOXH, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành tổng cộng gần 29.000 căn NOXH trong giai đoạn 2025-2030. Trong đó, dự kiến năm 2025 là hơn 2.600 căn, năm 2026 gần 5.000 căn, năm 2027 là 5.000 căn, năm 2028 đạt 5.200 căn, năm 2029 đạt 5.700 căn và năm 2030 là 5.400 căn.

Danh mục các dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2025-2030 gồm 43 dự án, với tổng diện tích đất hơn 134ha.

Đưa các dự án nhà ở xã hội vào "luồng xanh", "luồng ưu tiên"

Tin vui cho người cần nhà ở xã hội tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Các dự án NOXH được đưa vào "luồng xanh" để sớm hoàn thành các thủ tục hành chính

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án NOXH vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên", triển khai đồng thời các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai, rà soát, điều chỉnh danh mục dự án NOXH dự kiến đầu tư giai đoạn 2025-2030 phù hợp với tình hình thực tế, rà soát các quỹ đất có vị trí phù hợp, hạ tầng đồng bộ để bổ sung, kêu gọi đầu tư xây dựng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ danh mục dự án NOXH dự kiến triển khai giai đoạn 2025-2030 để phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện bổ sung quy hoạch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được thành phố Đà Nẵng giao hướng dẫn thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép môi trường đối với dự án xây dựng NOXH theo quy định của pháp luật, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai.

Đà Nẵng đề xuất Trung ương hỗ trợ 4.300 tỉ đồng để ứng phó thiên tai

Đà Nẵng đề xuất Trung ương hỗ trợ 4.300 tỉ đồng để ứng phó thiên tai

(NLĐO) - Với đề xuất trên, thành phố Đà Nẵng sẽ đầu tư các công trình hạ tầng phòng chống thiên tai trong đó có các khu tái định cư cho dân

Cận cảnh các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng

(NLĐO) – Tình hình mở bán, thi công các dự án nhà ở xã hội tại trung tâm Đà Nẵng đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng thu tiền giữ chỗ, rao bán “suất ngoại giao” nhà ở xã hội

(NLĐO) – Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng “suất ngoại giao”, môi giới trái phép trong mua bán nhà ở xã hội.

