Tây Ninh khánh thành và triển khai dự án nông nghiệp vốn đầu tư 2.500 tỉ đồng

Ngày 14-5, tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ NN&PTNT, Tập đoàn De Heus (Hà Lan) cùng Tập đoàn Hùng Nhơn tổ chức buổi họp báo về kế hoạch tổ chức lễ công bố vùng an toàn dịch bệnh tỉnh Tây Ninh và chuỗi sự kiện Lễ khánh thành Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh, Lễ công bố 7 dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2025 - 2030 và công bố Kế hoạch xuất khẩu sản phẩm gia cầm sang thị trường Halal.

Ông Trần Văn Chiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi họp báo công bố vùng an toàn dịch bệnh

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), cho biết theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), khi xuất khẩu các sản phẩm từ động vật và động vật bắt buộc phải tuân thủ những quy định, tiêu chí về vùng an toàn dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) chia sẻ về vùng an toàn dịch bệnh

Tại Việt Nam, vùng an toàn dịch bệnh không phải bây giờ mới xây dựng mà đã được thực hiện trong nhiều năm qua và đã có kết quả tích cực trong việc giúp các sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu. Đến nay, thịt heo đã xuất sang các thị trường như Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc); thịt gà đã xuất đi Nhật Bản...

Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà là gương mặt đại diện cho quỹ từ thiện DHN

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Hoàng Gia De Heus, chia sẻ kinh nghiệm của Hà Lan trong việc thành lập vùng an toàn dịch bệnh, phân chia, cách ly các khu vực bị nhiễm bệnh hiệu quả nhằm tránh dịch bệnh lây lan sang các khu vực khác. Đặc biệt, phân vùng an toàn dịch bệnh theo khái niệm của OIE để giúp Việt Nam có thể xuất khẩu thịt sang nước khác một cách an toàn, tránh được các rào cản thương mại về an toàn thực phẩm.



Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn thông tin về chuỗi các sự kiện được tổ chức đồng loạt trong ngày 19-5 tới đây tại tỉnh Tây Ninh. Đó là lễ khánh thành Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh, Lễ công bố 7 dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2025 - 2030 có tổng vốn đầu tư lên đến 2.500 tỉ đồng, và công bố Kế hoạch xuất khẩu sản phẩm gia cầm sang thị trường Halal.

Sự kiện cũng là hoạt động nằm trong chương trình hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo ông Trần Văn Chiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, năm 2024, đàn gia cầm của tỉnh có khoảng 10 triệu con, sản lượng thịt đạt 62.460 tấn.

Cơ cấu chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô trang trại tập trung hướng chăn nuôi an toàn sinh học.

Tỉnh Tây Ninh hiện có 116 trang trại chăn nuôi gia cầm với tổng đàn khoảng 9 triệu con. Trong đó, có 81 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận VietGAP; có một vùng thuộc huyện Dương Minh Châu và 6 cơ sở cấp xã thuộc huyện Gò Dầu an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle trên gà; 71 cơ sở chăn nuôi khác được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh.

Ông Trần Văn Chiến nhấn mạnh Tây Ninh xác định xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật là quan trọng trong triển khai thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi. Do vậy, ngành nông nghiệp Tây Ninh sẽ tổ chức lại các khâu sản xuất, đẩy mạnh xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, khuyến khích những doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghệ tiên tiến, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, hình thành nhiều chuỗi chăn nuôi, giết mổ theo hướng công nghệ cao.

Tại buổi họp báo, đại diện Tập đoàn Hoàng Gia De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn đã công bố thông tin về quỹ từ thiện DHN. Theo đó, Giám đốc điều hành quỹ là bà Vũ Lê Đan Thùy, Giám đốc Đối ngoại của Tập đoàn Hùng Nhơn. Gương mặt đại diện của quỹ là Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà. Được biết, quỹ từ thiện DHN có quy mô 30 tỉ đồng với sứ mệnh cải thiện và nâng cao đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thực phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; và tổ chức các chương trình khám sức khỏe định kỳ.