Pháp luật

Tây Ninh phát hiện 365 người dương tính ma túy

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Chỉ sau 4 ngày ra quân cao điểm, Công an Tây Ninh phát hiện 365 người dương tính ma túy, triệt phá 88 vụ án liên quan

Ngày 25-5, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm 30 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm trong sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng Tây Ninh không ma túy vào năm 2030.

Tây Ninh phát hiện 365 người dương tính ma túy trong 4 ngày ra quân - Ảnh 1.

Công an xã Cần Đước làm việc với đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo thống kê ban đầu, chỉ sau 4 ngày thực hiện, lực lượng chức năng đã rà soát 1.860 trường hợp, qua đó phát hiện 365 người dương tính với chất ma túy.

Trong số này, công an đã đưa 78 người vào diện quản lý; lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện đối với 19 trường hợp và thi hành quyết định đưa 34 người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Song song đó, lực lượng công an cũng triệt phá thành công 88 vụ liên quan đến ma túy, bắt giữ 150 người.

Tây Ninh phát hiện 365 người dương tính ma túy trong 4 ngày ra quân - Ảnh 2.

Công an xã Tân Thạnh đã tổ chức ra quân thực hiện cao điểm 30 ngày đêm tổng rà soát, truy quét, làm sạch địa bàn. Ảnh: Công an Tây Ninh

Trong các vụ việc bị phát hiện có 14 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 5 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 35 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 37 vụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự như quán bar, karaoke, nhà nghỉ, nhà hàng… nhằm ngăn chặn tình trạng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ tăng cường rà soát lưu động, xét nghiệm nhanh ma túy đối với các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya để kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm.

Công an tỉnh Tây Ninh cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin tố giác tội phạm ma túy qua đường dây nóng 0888.57.04.04 để cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Hành trình bóc gỡ 3 đường dây buôn lậu, hàng giả quy mô lớn ở Tây Ninh

