Tây Ninh phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao

Theo báo cáo, đến nay toàn tỉnh Tây Ninh có 163 dự án trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; trong đó, 102 trang trại đang hoạt động (đạt 62,58% dự án) và 61 dự án chưa hoạt động (chiếm 37,4%).

Những trang trại chăn nuôi tập trung, quy mô lớn đều được xây dựng theo mô hình trại lạnh, khép kín, tự động hóa các khâu cho ăn uống, xây dựng hệ thống xử lý chất thải hoàn chỉnh. Tỉnh đã hình thành những chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp chăn nuôi trong đầu tư dự án trang trại.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, cho biết chăn nuôi ở tỉnh hiện nay đang chuyển dần sang tập trung, quy mô công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các chuỗi liên kết; hình thức nuôi quy mô nông hộ ngày càng thu hẹp, hiện chiếm khoảng 30%-40% tổng đàn.

Tây Ninh cũng xác định phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Do đó, UBND tỉnh đã quan tâm, ban hành các văn bản chỉ đạo, phê duyệt những đề án, chương trình, chiến lược phát triển chăn nuôi, ban hành nhiều chính sách ưu đãi thu hút các dự án đầu tư chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh.