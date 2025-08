Tây Ninh triển khai các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức đi làm xa

Sau khi hợp nhất, tỉnh Tây Ninh có trung tâm hành chính đặt tại tỉnh Long An (cũ), nhiều cán bộ, công chức tỉnh Tây Ninh (cũ) đã chọn ở lại đến cuối tuần mới về nhà.

Bố trí nhà ở công vụ

Trước việc này, Sở xây dựng tỉnh Tây Ninh đã tham mưu UBND tỉnh phương án sửa chữa nhà công vụ hiện hữu và cải tạo các trụ sở làm việc cũ để bố trí chỗ ở cho cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành việc sửa chữa 98 phòng và bố trí 126 cán bộ, công chức. Dự kiến đến sau ngày 30-8, sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng khoảng 248 phòng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 400 công chức thuộc khối Đảng và khối Nhà nước.

Nhà công vụ đang được sửa chữa để bố trí chỗ ở cho cán bộ, công chức đi làm xa

Sở Xây dựng cũng đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công 4 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 17,9ha, cung cấp 1.570 căn hộ.



Cụ thể là dự án Chung cư nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư với 400 căn; dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Cầu Tràm với 947 căn; dự án nhà ở cho công nhân với 48 căn và dự án nhà ở xã hội Mỹ Hạnh với 175 căn.

Sở Xây dựng cũng đang phối hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 2 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 19,15ha, dự kiến xây dựng khoảng 6.000 căn hộ.

Bao gồm: Khu nhà ở xã hội quy mô 9,53ha tại xã Đức Hòa Đông do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Long An làm chủ đầu tư; khu nhà ở xã hội quy mô 9,62ha tại cùng địa bàn do Công ty Cổ phần Đầu tư An Đức Hòa làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, có 4 dự án nhà ở xã hội khác cũng đang Sở Xây dựng lấy ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư một số dự án trọng điểm...

Hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ, công chức

Mới đây, tỉnh Tây Ninh cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động chuyển địa điểm làm việc cách xa nơi cư trú. Theo đó, kể từ ngày 1-7-2025, đến khi có chính sách chung hỗ trợ được triển khai theo hai phương án.

Phương án 1 là hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng, gồm tiền xăng xe, ăn ở; Phương án 2 là hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng, trọn gói ăn nghỉ, đi lại.

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh cũng hỗ trợ trang bị thiết bị, vật dụng cho phòng nghỉ, nhà công vụ và hỗ trợ một lần 10 triệu đồng/người cho cán bộ công chức chưa được trang bị.

Chính sách này nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp cán bộ, công chức, người lao động an tâm khi chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính mới.

Hiện nay, nhiều cán bộ công chức vẫn đang được bố trí làm việc tại cơ sở 2 ở tỉnh Tây Ninh (cũ), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp nơi làm việc, cũng như chỗ ăn ở cho những cán bộ này.