HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tây Ninh ứng phó hạn mặn, tăng cường điều tiết nước hồ Dầu Tiếng

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Trước nguy cơ ô nhiễm và xâm nhập mặn, Tây Ninh chủ động điều tiết nước từ hồ Dầu Tiếng để bổ sung dòng chảy, cải thiện nguồn nước mùa khô.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh vừa ban hành văn bản phối hợp sử dụng nguồn nước từ hệ thống hồ Dầu Tiếng nhằm bổ sung dòng chảy, rửa trôi ô nhiễm trên các lưu vực sông trong cao điểm mùa khô năm 2026.

Tây Ninh ứng phó hạn mặn với điều tiết nước hồ Dầu Tiếng năm 2026 - Ảnh 1.

Tây Ninh ứng phó hạn mặn, tăng cường điều tiết nước hồ Dầu Tiếng.

Theo cơ quan này, trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và xâm nhập mặn gia tăng, việc điều tiết nước là giải pháp cấp thiết để cải thiện chất lượng nước, đồng thời phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Dự báo từ nay đến hết tháng 5, hiện tượng ENSO có xu hướng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80%–90%. Từ tháng 6 đến tháng 8, ENSO tiếp tục duy trì trạng thái này, song khả năng chuyển sang El Niño tăng dần (35%–45%), trong khi khả năng xuất hiện La Niña ở mức rất thấp.

Trong bối cảnh bước vào cao điểm mùa khô, lượng mưa và dòng chảy trên các sông, suối khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo ở mức thấp. Tuy nhiên, nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện vẫn đạt khoảng 70%–80% dung tích thiết kế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tiết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan, trong đó có Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, phối hợp sử dụng nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng để bổ cập dòng chảy, tạo sự lưu thông trên các tuyến sông.

Theo lãnh đạo sở, việc điều tiết nước nhằm đẩy mặn, rửa trôi lục bình và các tạp chất gây ô nhiễm, góp phần cải thiện chất lượng nước tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm trên sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông. Đồng thời, duy trì dòng chảy cũng giúp tạo thuận lợi cho giao thông thủy, hỗ trợ người dân vận chuyển nông sản, nhất là trong mùa thu hoạch lúa.

Việc xả nước sẽ được triển khai linh hoạt theo từng đợt hoặc duy trì dòng chảy bổ sung tùy diễn biến thực tế. Các đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt chẽ mực nước hồ, lưu lượng xả và cung cấp kịp thời số liệu phục vụ công tác điều hành.

Bên cạnh đó, công tác vận hành hồ Dầu Tiếng phải tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ chứa đã được phê duyệt, đồng thời điều tiết hợp lý nguồn nước trong hệ thống nội đồng để bảo đảm hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Sở cũng giao các đơn vị chuyên môn tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, chất lượng nước thông qua hệ thống quan trắc định kỳ và tự động trên các lưu vực sông và hồ chứa. Lực lượng chức năng sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Tin liên quan

6 khu tái định cư Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh triển khai ra sao?

(NLĐO) - Dự án Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 159,31km, trong đó đoạn đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 78,3km.

Hình ảnh CSGT Tây Ninh tổng kiểm tra phương tiện vận tải

(NLĐO)- Tây Ninh triển khai tổng kiểm tra gần 1.900 xe tải, tập trung phát hiện cơi nới thùng, quá tải, hoàn thành trước 30-4

Sạt lở nghiêm trọng ở Tây Ninh, đường 60 m sụt lún

(NLĐO) - Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường bờ đông sông Lò Gạch Tây Ninh, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống người dân

tỉnh Tây Ninh xâm nhập mặn hồ dầu tiếng sở nông nghiệp Tây Ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo