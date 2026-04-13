Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh vừa ban hành văn bản phối hợp sử dụng nguồn nước từ hệ thống hồ Dầu Tiếng nhằm bổ sung dòng chảy, rửa trôi ô nhiễm trên các lưu vực sông trong cao điểm mùa khô năm 2026.

Tây Ninh ứng phó hạn mặn, tăng cường điều tiết nước hồ Dầu Tiếng.

Theo cơ quan này, trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và xâm nhập mặn gia tăng, việc điều tiết nước là giải pháp cấp thiết để cải thiện chất lượng nước, đồng thời phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Dự báo từ nay đến hết tháng 5, hiện tượng ENSO có xu hướng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80%–90%. Từ tháng 6 đến tháng 8, ENSO tiếp tục duy trì trạng thái này, song khả năng chuyển sang El Niño tăng dần (35%–45%), trong khi khả năng xuất hiện La Niña ở mức rất thấp.

Trong bối cảnh bước vào cao điểm mùa khô, lượng mưa và dòng chảy trên các sông, suối khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo ở mức thấp. Tuy nhiên, nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện vẫn đạt khoảng 70%–80% dung tích thiết kế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tiết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan, trong đó có Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, phối hợp sử dụng nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng để bổ cập dòng chảy, tạo sự lưu thông trên các tuyến sông.

Theo lãnh đạo sở, việc điều tiết nước nhằm đẩy mặn, rửa trôi lục bình và các tạp chất gây ô nhiễm, góp phần cải thiện chất lượng nước tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm trên sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông. Đồng thời, duy trì dòng chảy cũng giúp tạo thuận lợi cho giao thông thủy, hỗ trợ người dân vận chuyển nông sản, nhất là trong mùa thu hoạch lúa.

Việc xả nước sẽ được triển khai linh hoạt theo từng đợt hoặc duy trì dòng chảy bổ sung tùy diễn biến thực tế. Các đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt chẽ mực nước hồ, lưu lượng xả và cung cấp kịp thời số liệu phục vụ công tác điều hành.

Bên cạnh đó, công tác vận hành hồ Dầu Tiếng phải tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ chứa đã được phê duyệt, đồng thời điều tiết hợp lý nguồn nước trong hệ thống nội đồng để bảo đảm hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Sở cũng giao các đơn vị chuyên môn tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, chất lượng nước thông qua hệ thống quan trắc định kỳ và tự động trên các lưu vực sông và hồ chứa. Lực lượng chức năng sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.