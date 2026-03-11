Tehran hứng chịu "đêm tấn công tồi tệ nhất", Israel cáo buộc Iran dùng "vũ khí cấm"

Theo trang The Guardian, cư dân thủ đô Tehran - Iran cho biết họ vừa hứng chịu đêm không kích tồi tệ nhất với những tiếng nổ liên tiếp, các tòa nhà rung chuyển.

Một người dân được biết đến với biệt danh Niloufar nói với The Guardian rằng đã nhìn thấy chiến đấu cơ bay thấp và chúng "đang phá hủy Iran".

Một số cư dân khác cho biết về tình trạng mất điện luân phiên và phần lớn hệ thống liên lạc của Iran bị gián đoạn.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhắm vào thủ đô Tehran của Iran hôm 10-3 - Ảnh: EPA

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi người dân Iran ở trong nhà, cho rằng "mưa đen" sau các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ có thể gây ra các vấn đề về hô hấp.

Ít nhất 1.245 thường dân được cho là đã thiệt mạng ở Iran kể từ khi xung đột nổ ra, trong đó có 194 trẻ em.

Ngược lại, các tên lửa từ phía Iran tiếp tục nhắm vào Israel hôm 10-3.

Theo Times of Israel, hầu hết các tên lửa đã bị đánh chặn nhưng một quả tên lửa mang đầu đạn lớn đã phát nổ ở khu vực bên ngoài TP Beit Shemesh, theo một đoạn video và lời kể của lực lượng cứu hộ. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Iran đã phóng về phía nước này khoảng 300 tên lửa đạn đạo kể từ khi xung đột nổ ra.

IDF cũng cáo buộc một nửa số tên lửa đó mang theo bom chùm, một loại vũ khí có sức tàn phá lớn. Đầu đạn bom chùm phát tán hàng chục đầu đạn con, mỗi đầu đạn chứa vài kg thuốc nổ, trong bán kính khoảng 10 km.

Các quan chức quân sự cho biết việc đánh chặn loại tên lửa này rất hiệu quả nhưng đầy thách thức, đồng thời nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không của Israel không phải là bất khả xâm phạm.

Bom chùm là "vũ khí cấm" đối với hơn 100 quốc gia đã ký kết Công ước về bom chùm năm 2008, bao gồm phần lớn châu Âu và châu Phi cũng như Anh, Úc, Canada... Tuy nhiên Mỹ, Israel và Iran không tham gia công ước này.