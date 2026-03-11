Tehran hứng chịu "đêm tấn công tồi tệ nhất", Israel cáo buộc Iran dùng "vũ khí cấm"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tehran hứng chịu "đêm tấn công tồi tệ nhất", Israel cáo buộc Iran dùng "vũ khí cấm"

Anh Thư

(NLĐO) - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Iran đã phóng về phía nước này khoảng 300 tên lửa đạn đạo kể từ khi xung đột nổ ra.

Theo trang The Guardian, cư dân thủ đô Tehran - Iran cho biết họ vừa hứng chịu đêm không kích tồi tệ nhất với những tiếng nổ liên tiếp, các tòa nhà rung chuyển.

Một người dân được biết đến với biệt danh Niloufar nói với The Guardian rằng đã nhìn thấy chiến đấu cơ bay thấp và chúng "đang phá hủy Iran".

Một số cư dân khác cho biết về tình trạng mất điện luân phiên và phần lớn hệ thống liên lạc của Iran bị gián đoạn.

Tehran hứng chịu "đêm tấn công tồi tệ nhất", Israel cáo buộc Iran dùng "vũ khí cấm" - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhắm vào thủ đô Tehran của Iran hôm 10-3 - Ảnh: EPA

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi người dân Iran ở trong nhà, cho rằng "mưa đen" sau các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ có thể gây ra các vấn đề về hô hấp.

Ít nhất 1.245 thường dân được cho là đã thiệt mạng ở Iran kể từ khi xung đột nổ ra, trong đó có 194 trẻ em.

Ngược lại, các tên lửa từ phía Iran tiếp tục nhắm vào Israel hôm 10-3.

Theo Times of Israel, hầu hết các tên lửa đã bị đánh chặn nhưng một quả tên lửa mang đầu đạn lớn đã phát nổ ở khu vực bên ngoài TP Beit Shemesh, theo một đoạn video và lời kể của lực lượng cứu hộ. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Iran đã phóng về phía nước này khoảng 300 tên lửa đạn đạo kể từ khi xung đột nổ ra.

IDF cũng cáo buộc một nửa số tên lửa đó mang theo bom chùm, một loại vũ khí có sức tàn phá lớn. Đầu đạn bom chùm phát tán hàng chục đầu đạn con, mỗi đầu đạn chứa vài kg thuốc nổ, trong bán kính khoảng 10 km.

Các quan chức quân sự cho biết việc đánh chặn loại tên lửa này rất hiệu quả nhưng đầy thách thức, đồng thời nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không của Israel không phải là bất khả xâm phạm.

Bom chùm là "vũ khí cấm" đối với hơn 100 quốc gia đã ký kết Công ước về bom chùm năm 2008, bao gồm phần lớn châu Âu và châu Phi cũng như Anh, Úc, Canada... Tuy nhiên Mỹ, Israel và Iran không tham gia công ước này.

Tin liên quan

Iran ra điều kiện để đàm phán

Iran ra điều kiện để đàm phán

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi cho biết một số quốc gia đã liên lạc với Tehran để thảo luận về khả năng ngừng bắn

Điểm nóng xung đột ngày 11-3: Iran điều chỉnh chiến thuật, đối thủ áp lực

(NLĐO) - Thay vì tập kích ồ ạt, Iran được cho là sử dụng chiến thuật “mưa phùn”: Phóng tên lửa và UAV nhỏ giọt nhưng liên tục để bào mòn phòng thủ đối phương.

Chiến sự tại Iran lan rộng: Anh, Pháp, Úc dồn dập điều khí tài, vũ khí tới Trung Đông

(NLĐO) - Máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh vừa bắn hạ 2 máy bay không người lái giữa lúc chiến sự tại Trung Đông leo thang

tên lửa bom chùm Israel Iran Tehran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo