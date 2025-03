Tên gọi Ninh Kiều vẫn được giữ lại sau sáp nhập ở Cần Thơ

Ngày 26-3, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã trình Ban Thường vụ Thành ủy phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của thành phố.

Một góc bến Ninh Kiều về đêm

Theo các phương án được đưa ra, sau khi sáp nhập, thành phố từ 80 đơn vị hành chính cấp xã sẽ còn từ 21-24 xã, phường. Trong đó, quận Ninh Kiều sẽ có phường được đặt tên là phường Ninh Kiều sau sáp nhập.

Ninh Kiều là địa danh nổi tiếng ở Cần Thơ. Nhiều người biết đến Cần Thơ qua câu hát "Về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu". Đồng thời, quận Ninh Kiều cũng là quận trung tâm của Cần Thơ, nơi đặt trung tâm hành chính thành phố.

Trước đó, vào ngày 19-11-2024, UBND quận Ninh Kiều công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ, giai đoạn 2023 – 2025, thành lập phường Thới Bình.

Phường Thới Bình được thành lập từ việc sáp nhập 4 phường: An Cư, An Nghiệp, An Phú, Thới Bình (cũ). Sau lần sáp nhập này, quận Ninh Kiều từ 13 phường còn 8 phường.