Tết đến sớm trong ngôi nhà của anh Nguyễn Hữu Tín ở phường Phú An, TPHCM

Ngày 19-1, Công đoàn phường Phú An, TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chứng kiến sự kiện đặc biệt này có bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ phường Phú An...

Đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao căn nhà "Mái ấm Công đoàn"

Căn nhà "Mái ấm Công đoàn" được tổ chức Công đoàn vận động, hỗ trợ xây cho đoàn viên Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1986, có địa chỉ tại Tổ 9, khu phố Bến Giảng, phường Phú An.

Ông Tín là đoàn viên CĐCS Công ty TNHH sản xuất thương mại Mỹ Hân, thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, ông là lao động chính trong gia đình, nuôi 2 con nhỏ và cha mẹ già.

Căn nhà được bàn giao đúng thời điểm gần đến Tết Nguyên đán giúp gia đình có chỗ đón Tết đầm ấm, tươm tất hơn.

CLIP: Lễ bàn giao "Mái ấm Công đoàn"

Phát biểu chúc mừng, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của tổ chức Công đoàn về việc chăm lo đời sống cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bà Loan khẳng định, căn nhà mới là sự quan tâm, chia sẻ, động viên không chỉ của tổ chức Công đoàn mà còn là sự chung tay của cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể, ban ngành tới gia đình.

Theo Công đoàn phường Phú An, đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận động nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình, có tổng diện tích 65 m2, với tổng kinh phí thực hiện là 210.000.000 đồng do nhà hảo tâm tài trợ.

Việc hoàn thành công trình đã góp phần giúp gia đình ổn định chỗ ở, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Nhiều năm nay, Công trình “Mái ấm Công đoàn” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn, sự chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: