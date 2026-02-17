HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tết Việt với gia đình nhiều thế hệ

GS Huỳnh Văn Sơn

(NLĐO)- Tết không chỉ là nghỉ lễ mà là lúc làm mới tình thân: thấu hiểu, tôn trọng, lắng nghe để gia đình nhiều thế hệ là nơi bình an trở về.

Tết là thời khắc của đoàn viên, của trở về, của những vòng tay khép lại sau một năm mưu sinh. Gia đình nhiều thế hệ – ông bà, cha mẹ, con cháu – vì thế thường được xem là "hình ảnh chuẩn" của một cái Tết trọn vẹn. 

Trong nhịp sống đương đại, Tết không chỉ còn là niềm mong đợi mà với không ít gia đình đã trở thành một "bài kiểm tra tâm lý – xã hội" phức tạp. Ở đó, sự khác biệt thế hệ, áp lực kinh tế, biến đổi giá trị sống và những tổn thương tích lũy trong năm cũ cùng lúc hiện diện. Tết Việt vừa là không gian của yêu thương, vừa có thể là nơi phát lộ những mâu thuẫn âm ỉ của gia đình nhiều thế hệ.

Theo một khảo sát về cảm nhận hạnh phúc của nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Sư phạm TPHCM, hơn 50% người được hỏi thừa nhận cảm thấy căng thẳng trước Tết; trong đó phụ nữ chiếm tỷ lệ cao nhất. Khoảng 1/3 người trẻ cho rằng Tết "không còn ý nghĩa như trước" do áp lực thăm hỏi, chi tiêu và so sánh.

Khi bữa cơm Tết là sự trải nghiệm cô đơn

Bà L.A. (60 tuổi, ngụ TPHCM) sống cùng con trai, con dâu và hai cháu nội trong một căn nhà nhỏ. Bà nhớ mãi ngày cận Tết của năm trước, háo hức chuẩn bị kế hoạch đủ con cháu quây quần. 

Thế nhưng, niềm mong đợi ấy nhanh chóng nhường chỗ cho mệt mỏi. Con dâu tính toán chi tiêu, lo lắng thưởng Tết ít, giá cả leo thang. Con trai bận rộn công việc cuối năm, thường về muộn. Hai đứa cháu chỉ quan tâm đến điện thoại và kế hoạch du lịch... 

Bà A. cảm thấy cô đơn bởi trong ngôi nhà, chỉ có bà nghĩ đến mùa xuân, bữa cơm Tết… Cái cảm giác đoàn viên giả tạo làm cho bà cũng thấy mình lạ lẫm với xung quanh.

Gia đình nhiều thế hệ trong mùa Tết Việt: Sum vầy từ tâm lý - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Câu chuyện này không hiếm và thậm chí có nhiều màu ảm đạm đáng nói hơn ở một số gia đình khác. Vấn đề không nằm ở việc ai đúng – ai sai, mà ở sự lệch pha kỳ vọng giữa các thế hệ. Mỗi một thế hệ đuổi theo suy nghĩ khác nhau về đón Tết, vui Tết, chơi Tết hay trải nghiệm Tết. Khi các kỳ vọng này không được nói ra và điều chỉnh, Tết dễ trở thành "điểm bùng phát" của những căng thẳng vốn đã tích tụ từ lâu.

Đông đủ lại thành... lắm chuyện

Gia đình ông B. ở Tây Ninh có 4 thế hệ cùng chung sống. Tết đến, con cháu từ nhiều nơi trở về, nhà cửa đông đủ, tưởng chừng rất viên mãn. Nhưng chính sự đông đủ ấy lại khiến ông bà thêm lo lắng. Mỗi người một ý: mâm cỗ truyền thống hay đơn giản; đi chúc Tết họ hàng hay đi chơi xa; trẻ con nên giữ nề nếp hay được "xả hơi" ngày Tết.

Với nhiều nhà, Tết có thể đông người, tiếng cười nói nhiều hơn nhưng sự lắng nghe lại ít đi. Mỗi thế hệ mang theo một mong đợi, một thói quen, một cách nghĩ khác nhau, khiến Tết dễ trở thành nơi va chạm hơn là sum vầy. Khi ai cũng muốn "đúng", muốn "theo cách của mình", thì sự đông đủ về người chưa chắc đã mang lại đủ đầy về cảm xúc…

Gia đình nhiều thế hệ vốn là một "hệ sinh thái tâm lý" đa dạng. Tết làm tăng mật độ tiếp xúc và kỳ vọng, nên cũng làm tăng khả năng va chạm. 

Khi thiếu kỹ năng đối thoại và lắng nghe, sự sum vầy về mặt không gian có thể đi kèm với khoảng cách về mặt cảm xúc. Tết, mùa của những yêu thương và gắn kết lại trở thành cơ hội của những khác biệt lên ngôi, cảm xúc tiêu cực được vun xới bất ngờ, đáng tiếc…

Những vấn đề cần nhìn nhận

Thứ nhất, sự khác biệt thế hệ là một thực tế xã hội ngày càng rõ nét. Với người lớn tuổi, Tết là nghi lễ, là cội nguồn, là sự hiện diện đông đủ. Với người trung niên, Tết là trách nhiệm, là lo toan, là cân đối chi tiêu và vai trò. Còn với người trẻ, Tết có xu hướng được nhìn như một kỳ nghỉ, một khoảng "xả hơi" sau áp lực công việc. Khi những cách hiểu này không được nhận diện và tôn trọng, xung đột là điều khó tránh.

Thứ hai, áp lực vai trò trong gia đình vẫn phân bổ thiếu công bằng. Trong nhiều gia đình, chuẩn bị Tết vẫn chủ yếu đặt lên vai phụ nữ – đặc biệt là người mẹ, người con dâu. Họ vừa phải lo vật chất, vừa gánh trách nhiệm giữ "không khí Tết", trong khi kỳ vọng từ hai phía nội – ngoại không hề giảm. Sự quá tải này không chỉ tạo căng thẳng cá nhân, mà còn làm gia tăng nguy cơ xung đột trong gia đình nhiều thế hệ.

Thứ ba, Tết làm lộ rõ những mâu thuẫn âm ỉ hay xung đột ngầm từ trước. Những bất đồng trong cách sống, cách nuôi dạy con, cách chi tiêu hay ứng xử thường ngày có thể được "để yên" trong nhịp sống bận rộn. Nhưng Tết – với sự tiếp xúc dày đặc và thời gian ở bên nhau nhiều hơn – lại trở thành thời điểm các mâu thuẫn ấy bộc lộ rõ ràng. Từ âm ỉ đến trào dâng, từ im lặng đến phản ứng… là những sắc thái khó kiểm soát.

Thứ tư, sự dịch chuyển giá trị của Tết đang tạo ra áp lực vô hình. Tết từ không gian tinh thần, nơi con người tìm về sự gắn kết và an yên, đang dần bị lấn át bởi yếu tố vật chất, hình thức và so sánh xã hội. Mâm cỗ, quà biếu, chuyến du lịch, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội… vô tình trở thành thước đo cho một cái Tết "thành công". Khi đó, Tết không còn là niềm vui tự thân mà trở thành gánh nặng phải "đáp ứng".

Thứ năm, thiếu đối thoại liên thế hệ là điểm nghẽn cốt lõi. Nhiều gia đình cùng sống chung nhưng lại thiếu không gian và kỹ năng để trò chuyện một cách thực sự. Người lớn thường mong con cháu "hiểu cho mình", trong khi người trẻ lại cảm thấy không được lắng nghe. Sự im lặng, né tránh hoặc áp đặt khiến khoảng cách thế hệ ngày càng giãn ra, và Tết – thay vì hàn gắn – lại vô tình khoét sâu sự xa cách ấy…

Để Tết là nơi trở về an toàn

Trước hết, cần tái định nghĩa Tết trong mỗi gia đình. Tết không nhất thiết phải hoàn hảo về hình thức, mà cần đủ ấm áp về cảm xúc.

Thứ hai, chia sẻ và phân công hợp lý các công việc Tết. Khi trách nhiệm được san sẻ, áp lực sẽ giảm, niềm vui có cơ hội tăng lên.

Thứ ba, thực hành đối thoại liên thế hệ. Tết là dịp hiếm hoi để các thế hệ ngồi lại, lắng nghe nhau, không nhằm thuyết phục mà để hiểu.

Thứ tư, giáo dục trẻ em về ý nghĩa của Tết thông qua trải nghiệm, không áp đặt. Khi trẻ được tham gia và được giải thích, Tết sẽ trở thành ký ức đẹp chứ không phải nghĩa vụ.

Thứ năm, cần nhìn về cái Tết với sự cảm thông và chủ động đóng góp, điều tiết. Nếu Tết là của chung, chỉ có thể đông vui, đủ đầy khi cùng nhau hết lòng, hết sức, sẻ chia…

Gia đình nhiều thế hệ trong Tết Việt là một giá trị quý báu, nhưng không tự nhiên mà bền vững. Sự sum vầy chỉ có ý nghĩa khi đi kèm với thấu hiểu và tôn trọng. Tết, suy cho cùng, không phải là vài ngày nghỉ lễ, mà là cơ hội để mỗi gia đình làm mới lại các mối quan hệ. Khi mỗi người sẵn sàng điều chỉnh kỳ vọng và mở lòng lắng nghe, Tết sẽ trở về đúng nghĩa: nơi bình an để trở về và để yêu thương.


Tin liên quan

Giữ lửa hạnh phúc trong gia đình nhiều thế hệ

Giữ lửa hạnh phúc trong gia đình nhiều thế hệ

Sống chung 3 thế hệ là truyền thống quý giá nhưng cũng là thử thách không nhỏ trong đời sống hiện đại

Những bức ảnh ngộ nghĩnh về gia đình nhiều thế hệ

(NLĐO)- Đừng bao giờ quên nói những lời yêu thương với những thành viên trong gia đình.

Xây dựng “gu” ẩm thực chung cho gia đình nhiều thế hệ

Sữa đậu đỏ Love’in Farm Ba Vì tốt cho sức khỏe, hợp khẩu vị nhiều người.

Tết Tết Việt GS Huỳnh Văn Sơn Gia đình nhiều thế hệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo