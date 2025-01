Tết với người già neo đơn: Xuân về, ai nhớ ai thương?

Tết là thời điểm những gia đình đoàn viên, sum họp nhưng đối với những người già neo đơn, nhất là ở viện dưỡng lão, không khí Tết mang đến một cảm giác đặc biệt. Tết không chỉ là dịp để họ nhìn lại một năm đã qua mà còn là cơ hội để cảm nhận sự ấm áp, dù là từ những người không cùng máu mủ.

Tại Viện Dưỡng Lão Tâm An, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, hơn 30 cụ ông, cụ bà vẫn đón xuân với những nụ cười ấm áp, không khí không náo nhiệt như phố xá ngoài kia, nhưng vẫn tràn ngập không khí Tết - Ảnh: Viện dưỡng lão Tâm An

Hai tiếng "ba má" thân thương

Tại Viện Dưỡng Lão Tâm An, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, chiều ngày 23 Tết Ất Tỵ, hơn 30 cụ ông, cụ bà vẫn đón xuân với những nụ cười ấm áp, không khí không náo nhiệt như phố xá ngoài kia, nhưng vẫn tràn ngập không khí Tết. Những cây mai vàng, cây đào đỏ rực rỡ, cùng với những lời chúc Xuân ngọt ngào từ các nhân viên trong viện, tạo nên không gian ấm cúng như một gia đình.

Không khí tại viện dưỡng lão được trang trí Tết tạo cảm giác ấm cúng

Khi tôi bước qua cổng viện, hình ảnh các nhân viên đều gọi các cụ ông, cụ bà bằng những từ thân thương như "Ba, Má", khiến tôi cảm nhận được sự gần gũi, dù không phải là con cháu ruột thịt. Những tiếng gọi này, có lẽ không thể thay thế được tình cảm của con cháu nhưng chắc chắn làm dịu đi nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình của những người già.

Ông Trịnh Ngọc Thanh, 90 tuổi, một trong những cụ ông lớn tuổi nhất tại đây, chia sẻ với tôi rằng mỗi dịp Tết về, ông đều nhớ những ngày xưa, khi Tết là thời điểm mỗi gia đình, mỗi làng xóm đều lo lắng trang hoàng, chuẩn bị cho một mùa xuân ấm áp. Dù ở mỗi vùng miền có những phong tục khác nhau, quan trọng nhất vẫn là được quây quần, sum vầy bên gia đình. Năm nay là năm thứ hai ông ăn Tết tại viện dưỡng lão, không khí Tết ở đây cũng không thiếu niềm vui, bởi mọi người cùng nhau trang trí mai, đào, chuẩn bị mâm cúng, ai cũng cảm thấy Tết thật ý nghĩa.

"Mọi người ở đây đều không phải người thân của nhau, nhưng ai nấy đều vui, cùng chung tay tạo nên không khí Tết, ai đến thăm được là mình vui rồi, không sao hết", ông Thanh chia sẻ. Ông cũng cho biết dù không có con cháu ở bên, nhưng ông hiểu rằng mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng, có những công việc riêng trong những ngày Tết. Dù không được thăm nom đầy đủ, ông vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có sự quan tâm của con cháu.

Cùng chung cảm nhận với ông Thanh, ông Bùi Thanh Nghĩa, 93 tuổi, người mới vào viện dưỡng lão Tâm An được một tháng, cũng đã quyết định ở lại đón Tết tại đây. Dù con cái của ông rất muốn ông về nhà ăn Tết, ông vẫn lựa chọn ở lại viện. Ông cảm nhận được không khí vui tươi, náo nhiệt tại đây, nơi mà mọi người đều vui vẻ cùng nhau trang trí cây mai, cây đào, tham gia các hoạt động gói bánh chưng, bánh tét và hát cho nhau nghe.

Ông Nghĩa nhìn hai cây mai và cây đào trước viện và cho rằng Tết đến phải có cây mai và đào, một bên Nam, một bên Bắc, tạo nên không khí vui xuân đầy đủ. Trong không khí vui xuân, Ông Nghĩa hát tặng tôi một bài "Chiến Thắng Điện Biên", giọng ông vẫn vang lên, đầy khí thế và nhiệt huyết, dù đã bước qua tuổi 90.

"Thanh niên lâu năm, 93 tuổi xin hát tặng một bài, Chiến Thắng Điện Biên, giải phóng Điện Biên bộ đội ta tiến quân trở về giữa mùa này hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui, bản mường xưa nương lúa mới trồng, kìa đàn em bé giữa đồng nắm tay xoè hoa,.." ông Nghĩa hát.

"Ở đây, tôi cảm thấy vui vẻ hơn, có nhiều hoạt động để tham gia, không khí Tết cũng không thiếu", ông Nghĩa hồ hởi chia sẻ.

Dù con cái của ông Nghĩa rất quan tâm chăm sóc ông, thậm chí đã xây nhà riêng và thuê người chăm sóc, ông Nghĩa vẫn chọn viện dưỡng lão là nơi an cư. "Ban đầu tôi nghĩ sẽ buồn, nhưng khi ở đây, tôi thấy rất vui. Con cái cũng rất bận, tôi hiểu và cảm nhận được tình cảm của chúng", ông Nghĩa chia sẻ.

Tự hào vì mang lại ấm áp

Đại diện Viện Dưỡng Lão Tâm An cho biết mỗi dịp Tết đến, cơ sở này luôn cố gắng tạo ra không gian gần gũi, thân thuộc cho các cụ. Các nhân viên ở đây gọi các cụ là "ba, má" để các cụ không cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Cùng với đó, những hoạt động Tết như trang trí cây mai, cây đào, may áo dài cho các cụ bà, gói bánh chưng, bánh tét được tổ chức để tạo không khí Tết ấm cúng. Ngoài ra, các bác sĩ cũng đến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các cụ, đảm bảo họ có một cái Tết an lành.

Nhân viên tổ chức chụp hình cho các cụ ông, cụ bà tại viện dưỡng lão - Ảnh: Viện dưỡng lão Tâm An

Đối với những người già tại viện dưỡng lão, Tết không chỉ là dịp vui vẻ mà còn là khoảng thời gian khiến họ nhớ về gia đình. Những người già ở đây, đặc biệt là những cụ bà, có rất nhiều người là Việt Kiều, con cái đã đi nước ngoài và họ không thể về thăm trong dịp Tết. Tuy nhiên, Tết ở viện dưỡng lão không thiếu sự quan tâm, chăm sóc và niềm vui. Viện Dưỡng Lão Tâm An tự hào vì là nơi mang lại cho các cụ sự ấm áp, sự an yên trong những năm tháng cuối đời, mặc dù công việc chăm sóc có thể rất vất vả nhưng vẫn tràn ngập niềm vui.

Tết này, những người già tại Tâm An không chỉ đón Tết với những phong tục truyền thống, mà còn đón nhận sự yêu thương và chăm sóc từ những người bạn mới, từ những người "ba, má" trong cùng mái nhà, tạo nên một Tết đầy ý nghĩa và tình thân.

"Ba má" đón Tết tại Tâm An:

Các cụ bà được mặc áo dài chụp ảnh ngày Tết, đón sắc xuân - Ảnh: Viện dưỡng lão Tâm An

Nhân viên chụp hình Tết cùng "ba má" tại viện - Ảnh: Viện dưỡng lão Tâm An

Các cụ đều được kiểm tra sức khỏe định kỳ, đảm bảo sức khỏe để đón Tết an lành - Ảnh: Viện dưỡng lão Tâm An

Không chỉ có nhân viên, rất nhiều tình nguyện viên trẻ cũng thường xuyên ghé thăm, tạo thêm không khí nhộn nhịp dịp Tết - Ảnh: Viện dưỡng lão Tâm An