Thạc sĩ - Đạo diễn Nguyễn Minh Cao tạo dấu ấn đẹp trong đời sống điện ảnh

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao trong ngày nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ nghệ thuật Sân khấu - Điện ảnh - Truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội





Bằng những bộ phim chỉn chu, đậm chất nhân văn, Thạc sĩ, đạo diễn Nguyễn Minh Cao - em trai của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn – "cha đẻ" của phim "Đất rừng phương Nam", nhưng Nguyễn Minh Cao không đứng trong cái bóng của anh trai. Ông kiên trì đi con đường riêng, để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim như: "Thề không gục ngã", "Con gái yêu", "Chạm vào danh vọng", "Bóng của thị thành", "Lật mặt hung thủ"…

Nguyễn Minh Cao - Dấu ấn tại "Từ sách đến phim – Cơn mưa giải thưởng"

Mới đây, tại sự kiện "Từ sách đến phim – Cơn mưa giải thưởng" trong khuôn khổ Hội sách phường Sài Gòn (từ 5-9 đến 14-9, tại Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, 16 Alexandre De Rhodes, TP HCM), Thạc sĩ – đạo diễn Nguyễn Minh Cao đã mang đến nhiều chia sẻ sâu sắc về hành trình chuyển thể tác phẩm văn học thành phim.

Ông thẳng thắn nhìn nhận: "Khi chuyển thể tác phẩm văn học, đạo diễn phải dung hòa hai nhóm khán giả: người đã đọc sách – xem phim bằng con mắt so sánh, và người chưa đọc – tiếp nhận độc lập. Nếu chỉ sao chép văn học, phim sẽ mất đi sức sáng tạo. Nhưng nếu phá cách quá mức, dễ làm mất tinh thần tác phẩm. Áp lực lớn nhất là tìm ra ngôn ngữ điện ảnh vừa mới mẻ, vừa trung thành với tinh thần văn học".

Thạc sĩ - Đạo diễn Nguyễn Minh Cao tại sự kiện "Từ sách đến phim – Cơn mưa giải thưởng" trong khuôn khổ Hội sách phường Sài Gòn

Chia sẻ này cho thấy ông không chỉ là một đạo diễn tay nghề vững mà còn là người luôn trăn trở với văn hóa đọc, với mối liên hệ giữa trang sách và màn ảnh.

Nguyễn Minh Cao - Đạo diễn "chỉn chu từng chi tiết"

Các nhà chuyên môn nhận xét Thạc sĩ – đạo diễn Nguyễn Minh Cao là đạo diễn kỹ lưỡng, coi trọng từng khuôn hình. Bộ phim "Gia tài bác sĩ" do ông đạo diễn từng chiếu trên HTV9 đã nhận nhiều lời khen.

Khán giả và giới phê bình đánh giá đây là tác phẩm "rất có nghề, nhân vật có cá tính rõ ràng, thể hiện cái tâm của người làm phim".

Chính sự tận tâm và tinh thần lắng nghe đã giúp Nguyễn Minh Cao xây dựng được ê-kíp làm phim đoàn kết, giàu sáng tạo. Các bạn học lớp Thạc sĩ của ông cũng nhận xét rất tốt về quá trình học tập, phấn đấu của một đạo diễn muốn được thay đổi chính mình sau từng giờ tranh luận trên lớp với những chuyên đề xoay quanh chuyên môn đạo diễn.

Thạc sĩ - Đạo diễn Nguyễn Minh Cao và vợ - Trương Dạ Thảo luôn đồng hành trong các sự kiện điện ảnh

Ông đã theo học và bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Sân khấu – Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội "Nghệ thuật kể chuyện phim của đạo diễn Bong Joon-ho (Hàn Quốc) qua ba phim: "Quái vật sông Hàn", "Chuyến tàu băng giá", "Ký sinh trùng" . Việc học tập này không chỉ là chứng chỉ học thuật mà còn thể hiện khát vọng nâng tầm nghề nghiệp, đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà.

Nguyễn Minh Cao và hành trình mở rộng với những dự án mới

Sau thành công của "Gia tài bác sĩ", ông tiếp tục được Đài Truyền hình Bình Dương tin tưởng giao bộ phim dài tập "Người đẹp Bình Dương".

Hiện nay, Thạc sĩ – đạo diễn Nguyễn Minh Cao gây chú ý với tập phim "Nỗi đau của người cha" – mở đầu cho series phim ngắn "Sống để yêu thương", do ông cùng BR Group sản xuất, sẽ phát sóng trên kênh Youtube Official lúc 20 giờ ngày 27-9.

Series quy tụ nhiều gương mặt diễn viên trẻ và quen thuộc như Sỹ Toàn, Bảo Nhi, Đoàn Hinh Hùng, Châu M Đàm, Benny Chấn Hưng, Thanh Khoa, Công Luyện, Xuân Hoài, Huyền Trang…

Thạc sĩ - Đạo diễn Nguyễn Minh Cao trao đổi với khán giả về đề tài điện ảnh và nghệ thuật

Không dừng lại ở giải trí, ông khẳng định: "Kênh phim ngắn "Sống để yêu thương" muốn lan tỏa những thông điệp tích cực về tình yêu, hôn nhân, gia đình và giá trị sống. Chúng tôi đầu tư chỉnh chu, phối hợp ê-kíp và diễn viên chuyên nghiệp để mang đến những sản phẩm vừa có chất lượng, vừa giàu ý nghĩa".

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao "kể chuyện" bằng hình ảnh

Từ những tác phẩm dài tập cho đến các dự án phim ngắn, từ câu chuyện văn học chuyển thể đến kịch bản đời thường, Nguyễn Minh Cao luôn kiên trì một hướng đi: kể câu chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh một cách chỉn chu, nhân văn và gần gũi.

Trong dòng chảy sôi động của phim ảnh hiện nay, ông là minh chứng cho hình ảnh một đạo diễn lặng lẽ nhưng bền bỉ, gắn bó với khán giả bằng sự tử tế trong từng khung hình.

Phong cách đạo diễn Nguyễn Minh Cao được giới chuyên môn đánh giá cao, đó là sự hòa quyện giữa nhân văn và kỹ lưỡng. Nếu phải tìm một cụm từ để khái quát phong cách của ông, có lẽ chính là "nhân văn trong cái nhìn, chỉn chu trong thực hành".

Ông khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật trung tâm nên trong nhiều bộ phim của ông, từ "Thề không gục ngã", "Con gái yêu" cho đến "Gia tài bác sĩ", người xem dễ dàng nhận thấy cách ông đặt nhân vật vào trung tâm của câu chuyện. Ông không thiên về phô diễn kỹ thuật hay chạy theo xu hướng, mà quan tâm làm sao để mỗi nhân vật đều có cá tính, có sự vận động và chiều sâu. Các nhà phê bình từng nhận xét: nhân vật của ông không bị "phẳng", mà được xây dựng với những mâu thuẫn nội tâm, cho thấy sự tinh tế trong việc xử lý tâm lý.

Nhịp phim chắc tay, thiên về đời thường nên ông giữ được mạch phim vừa phải, giàu chất đời. Ông để nhân vật có không gian "thở", có thời gian để khán giả đồng cảm. Chính sự kiên nhẫn này tạo nên hiệu ứng tình cảm, khiến tác phẩm không chỉ để xem mà còn để suy ngẫm.

Thạc sĩ - Đạo diễn Nguyễn Minh Cao và Tiến sĩ Trần Quang Minh trong này bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Bên cạnh đó, khả năng dung hòa giữa văn học và điện ảnh đã giúp ông đạt được những thành tựu đáng nể. Khi nói về việc chuyển thể, Thạc sĩ, đạo diễn Nguyễn Minh Cao bộc lộ rõ quan điểm: điện ảnh không phải là "bản sao" của văn học. Ông dung hòa được sự tôn trọng nguyên tác và sự sáng tạo mang tính điện ảnh. Điều này thể hiện qua các dự án gắn với tác phẩm văn học, nơi ông không ngại phá bỏ cấu trúc cũ để dựng lại bằng ngôn ngữ hình ảnh, nhưng vẫn giữ tinh thần cốt lõi.

Và ở phim của ông cách xử lý xung đột kịch tính bằng sự tinh tế. Trong phim "Gia tài bác sĩ", xung đột nghề nghiệp – gia đình – tình cảm được đẩy lên cao trào, nhưng không bị kịch hóa quá mức.

Thạc sĩ - Đạo diễn Nguyễn Minh Cao giao lưu với khán giả

"Nguyễn Minh Cao thường chọn cách giải quyết kịch tính thông qua hành động đời thường, lời thoại gần gũi. Chính sự tiết chế này khiến tác phẩm có độ tin cậy, chạm đến trải nghiệm của người xem" – nhà biên kịch, nhà văn, Thạc sĩ Nguyễn Thu Phương nói.

Diễn viên Thanh Hằng từng chia sẻ, Nguyễn Minh Cao sẵn sàng lắng nghe và đối thoại với diễn viên để cùng "khai phá" nhân vật. Đây là cách làm giúp ông có được những vai diễn giàu cảm xúc, góp phần làm nên thành công của nhiều tác phẩm.

Giáo sư - Tiến sĩ Trần Thanh Hiệp trao đổi với Thạc sĩ - đạo diễn Nguyễn Minh Cao trong ngày bảo vệ luận văn. Ông cũng là người hướng dẫn đạo diễn Nguyễn Minh Cao làm tốt luận văn của mình

"Trong tương lai, với nền tảng học thuật vững vàng cùng sự trải nghiệm thực tế phong phú, ông hứa hẹn tiếp tục góp phần nâng cao giá trị phim truyền hình và điện ảnh Việt" – NSND Trịnh Kim Chi nói.



