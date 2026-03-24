Thời sự Chính trị

THADS TPHCM công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ

Trần Thái

(NLĐO) - THADS TPHCM vừa thực hiện đợt điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Chiều 24-3, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định quan trọng về công tác cán bộ, đồng thời đón nhận 144 tân công chức vừa trúng tuyển trong kỳ thi tuyển năm 2025.

Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt

Tại hội nghị, bà Lê Thị Mai – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đã công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng, có hiệu lực từ ngày 1-4-2026 với thời hạn 5 năm.

THADS TPHCM công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hòa – Bí thư Đảng ủy, Trưởng THADS TPHCM

Cụ thể, ông Phạm Văn Hưng (Phó Chánh Văn phòng THADS Thành phố) được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng THADS TP.

Ông Đỗ Bình Hà (Chánh Văn phòng THADS Thành phố) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng THADS Khu vực 15.

Ông Lý Khắc Châu (Trưởng phòng THADS Khu vực 15) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng THADS Khu vực 17.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hòa – Bí thư Đảng ủy, Trưởng THADS Thành phố, nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định đến chất lượng và hiệu quả thi hành án trên địa bàn. Việc điều động, bổ nhiệm lần này nhằm kiện toàn bộ máy, bảo đảm tính kế thừa và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

THADS TPHCM công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Hưng - Tân Chánh Văn phòng THADS TPHCM

Lãnh đạo THADS Tthành phố yêu cầu những nhân sự mới được bổ nhiệm cần phát huy kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc và giữ vững tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Bổ sung 144 nhân sự mới

Cũng trong khuôn khổ chương trình, THADS Thành phố đã công bố quyết định tuyển dụng đối với 144 công chức trúng tuyển kỳ thi năm 2025.

THADS TPHCM công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ - Ảnh 3.

Đại diện 144 nhân sự mới của hệ thống THADS TPHCM

Trưởng THADS Thành phố yêu cầu các nhân sự mới phải chủ động rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn để thích ứng nhanh với môi trường thực tế, phát huy tinh thần trách nhiệm và sức trẻ trong mọi điều kiện công tác.

Hội nghị Trung ương họp riêng về việc giới thiệu nhân sự chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước

Hội nghị Trung ương họp riêng về việc giới thiệu nhân sự chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước

