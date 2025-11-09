HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Thái Công "gặp biến"

Thùy Trang

(NLĐO)- Nhà thiết kế Thái Công liên tục có động thái gây chú ý sau khi "biến lớn", phải khóa bình luận Facebook.

Thái Công khẳng định không sợ lời đồn

Thái Công gặp biến - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Thái Công

Thái Công khẳng định luôn bỏ ngoài tai mọi lời thi phi. Thái Công cũng khẳng định bản thân có thâm niên trong nghề làm thiết kế nội thất, thường xuyên tạo ra các bản hợp đồng hàng triệu đô bởi "tôi bán trí tuệ, thẩm mỹ và đẳng cấp thật. 

Tôi tạo ra không gian sống, nơi từng chi tiết, vật liệu và nội thất đều được chọn lọc đến từng milimet. Còn một số người, có lẽ đến giờ vẫn chưa chọn nổi tư duy đúng đắn để sống. 

Tôi không thanh minh, vì những người cần tôi giải thích thường cũng không đủ khả năng để hiểu lời giải thích đó. Tôi chỉ làm đúng những gì tôi luôn làm: làm việc bằng kiến thức thật, thành công bằng kinh nghiệm thật, và tận hưởng cuộc sống bằng trải nghiệm thật. Không cần phải diễn".

"Thay vì học hỏi, họ chọn cách bôi nhọ. Thay vì tiến lên, họ đứng lại và nói xấu. Nhưng may mắn thay, mạng xã hội không phải là nơi quyết định giá trị thật, những công trình tôi làm và những ngôi nhà siêu sang trọng tôi tạo ra mới là câu trả lời rõ nhất. 

Vì vậy, tôi không cần tranh luận với tin đồn. Tôi chỉ cần tiếp tục làm tốt công việc của mình, tiếp tục tạo ra những không gian sống mà ai nhìn vào cũng phải thừa nhận: đây chính là sang trọng, tinh tế và đẳng cấp thật sự. Tôi chọn cách sống văn minh, vì sự tử tế là một loại quyền lực im lặng..." - Thái Công nói thêm.

Thái Công gặp biến - Ảnh 2.

Thái Công luôn có phát ngôn gây sốc

Chia sẻ của Thái Công thu hút sự chú ý nhưng Thái Công khóa bình luận công khai nên mọi người chỉ có thể xem, không bày tỏ được ý kiến. 

Trước đó vào hồi tháng 5, khi vướng ồn ào, Thái Công phản pháo: "Những người tung tin đồn đều là "người đang sống trong áp lực kinh tế, công việc và cảm xúc, nên dễ nảy sinh đố kỵ khi thấy người khác thành công hoặc được yêu mến". Có người không có khả năng tạo ra cái đẹp, nên họ công kích cái đẹp. 

Không có năng lực thành công, nên họ nghi ngờ sự thành công. Không có trải nghiệm chân thực, nên họ dựng chuyện theo trí tưởng tượng méo mó. Và khi đám đông cùng nhau hùa vào, họ càng cảm thấy mình được 'tiếp sức', mà không cần phải chịu trách nhiệm cho những gì mình viết ra trên mạng xã hội...", trích chia sẻ của Thái Công. Sau đó, Thái Công đã xóa/ẩn chia sẻ này của mình.

Thái Công là ai?

Thái Công gặp biến - Ảnh 3.

Thái Công cho rằng bản thân rất thượng lưu

NTK Thái Công (tên thật Quách Thái Công, SN 1972) được gọi là ông hoàng xa xỉ khi thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, đập hộp hàng hiệu,...Thái Công là người Đức gốc Việt, sở hữu của công ty thiết kế Thái Công Interior Design, với châm ngôn "thiết kế nội thất cho giới nhà giàu, truyền bá phong cách sống thượng lưu, đúng với mục tiêu "phục vụ 10% của 1% người giàu ở Việt Nam".

Thể hiện đúng với biệt danh "ông hoàng xa xỉ" của mình, Thái Công thường có những phát ngôn sống sang gây chú ý. Như "nếu phải tự xách vali hay xếp hàng đi máy bay giá rẻ, thì thà ở nhà ăn ngon còn sướng hơn". 

Khi bị bóc xài chiếc túiHermès Birkin 35 Miel Shiny Porosus Crocodile Palladium Hardware, giá khoảng 1,7 tỉ đồng, là fake, Thái Công đã khóa toàn bộ bình luận công khai, khiến nhiều người tò mò về lý do phía sau. Nhưng sốc nhất là chia sẻ của Thái Công nhiều người đang sống trong áp lực kinh tế, công việc và cảm xúc, nên dễ nảy sinh đố kỵ khi thấy người khác thành công hoặc được yêu mến. 

"Tôi không trách những người đó. Vì tôi biết, trong sâu thẳm, họ cũng chỉ đang phản ánh chính sự thiếu thốn trong nội tâm mình. Nhưng nếu cứ để mặc cho những cảm xúc tiêu cực đó dẫn dắt, chúng ta không chỉ hủy hoại người khác - mà còn tự làm tổn thương chính mình" - Thái Công chốt lại.

"Bước chân quý tộc" của Thái Công

Thái Công gặp biến - Ảnh 4.

Nhưng cũng chính Thái Công bán những chiếc túi vải

Trước khi được biết đến với vị trí hiện tại, Thái Công từng là ảo thuật gia. Ông cho biết bản thân làm ảo thuật gia từ năm 15 tuổi ở nhiều chương trình lớn nhỏ, từ những buổi tiệc có cả ngàn người tham dự cho đến các bữa tiệc nhỏ như sinh nhật hay đám cưới.

Ở độ tuổi 20 Thái Công theo học ngành Thiết kế thời trang tại Hamburg (Đức). Tốt nghiệp xong, ông có thời gian dài với công việc nhiếp ảnh gia và stylist cho các tạp chí thời trang. Thời điểm đó, NTK có một căn phòng trưng bày hình ảnh với cách bày trí lạ mắt, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Theo chia sẻ trên Reatimes vào năm 2020, công việc thiết kế nội thất đến với Thái Công một cách tình cờ. "Khi qua Đức, tôi bắt đầu bằng học nghề thiết kế thời trang nhưng từ sau một lần nhận lời thiết kế nội thất nhà hàng cho một ông chủ nhà hàng và ông ta rất ưng ý. Từ đó, cái duyên nghề thiết kế nội thất đến với tôi tới nay đã được 20 năm" - NTK này chia sẻ.

Theo website của thương hiệu Thái Công Interior Design, Thái Công từng đạt được nhiều giải thưởng như Infinity Award do Hội đồng ICP ở New York, Mỹ; Sư Tử Vàng ở Cannes, Pháp và giải Đồng do Hội đồng ADC ở Đức vinh danh. 

 Theo giới thiệu trên website, thương hiệu Thái Công Interior Design được ra mắt vào năm 2004 với một showroom tại Đức. Năm 2007, Công ty Thái Công GmbH & Co.KG được thành lập. Cuối năm 2012, Thái Công về Việt Nam và thành lập công ty từ năm 2014.

Thái Công gặp biến - Ảnh 5.

Thái Công có mối quan hệ thân tình với vợ chồng Đoàn Di Băng

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thái Công Việt Nam được thành lập từ ngày 14/05/2014. Địa chỉ trụ sở chính tại số 66 - 68 đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM (địa chỉ cũ). Người đại diện theo pháp luật là 2 cá nhân Thai Cong Patrick Quack (tức NTK Thái Công) và Oliver Haake-Schütz. Trong đó Thái Công là Tổng Giám đốc và Oliver Haake-Schütz là Giám đốc Tài chính.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là Hoàn thiện công trình xây dựng, chi tiết: Dịch vụ trang trí nội thất (không bao gồm hoạt động thiết kế nội thất)... Tháng 12-2021, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ từ 2,7 tỉ đồng lên 3 tỉ đồng.

Thái Công từng rất nổi bật với thương vụ thiết kế biệt thự cho vợ chồng Đoàn Di Băng với giá 400 tỉ đồng. Trong đó, ông lắp chiếc gương 2 tỉ đồng cho một nữ đại gia mảng làm đẹp. 

Tuy nhiên, đến nay, biệt thự đã hoàn thành chưa thì không thấy đôi bên đề cập. Thái Công cũng là nhà sáng tạo nội dung trên mạng khi thường xuyên làm vlog về cuộc sống sang chảnh, thượng lưu hay thậm chí là bán hàng online.

Vì sao Quách Thái Công mở Thái Công Art Gallery?

Vì sao Quách Thái Công mở Thái Công Art Gallery?

(NLĐO) - Thông tin nhà thiết kế Quách Thái Công làm giám tuyển tranh của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn, gây bất ngờ và một chút chấn động.

Thái công nhà thiết kế Thái Công Thái Công bị bắt
