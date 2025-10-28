HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Vì sao Quách Thái Công mở Thái Công Art Gallery?

Thùy Trang

(NLĐO) - Thông tin nhà thiết kế Quách Thái Công làm giám tuyển tranh của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn, gây bất ngờ và một chút chấn động.

Mối duyên của Quách Thái Công và Bùi Tiến Tuấn

Vì sao Quách Thái Công mở Thái Công Art Gallery? - Ảnh 1.

Mối duyên của Quách Thái Công và Bùi Tiến Tuấn

Được biết đến với vai trò thiết kế nhưng nay, Quách Thái Công còn kiêm nhiệm cả việc giám tuyển cho triển lãm "Lụa là" của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn, khai mạc vào ngày 30-10, tại Thái Công Art Gallery (TP HCM). Triển lãm mở cửa miễn phí từ 10 đến 21 giờ mỗi ngày, kéo dài từ 31-10 đến 11-12.

Nói về triển lãm Lụa là, Bùi Tiến Tuấn chia sẻ: "Đầu năm 2025, sau khi trình làng triển lãm cá nhân lần thứ 11, tôi nghĩ sẽ tham gia thêm vài triển lãm nhóm, sự kiện chung… là có thể "kết sổ" một năm hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, nhà thiết kế Quách Thái Công đã đưa ra lời mời quá đỗi chân tình và thuyết phục: "Tôi rất muốn mời anh Tuấn là họa sĩ solo khai trương không gian Thái Công Art Gallery tại showroom của mình".

"Biết Quách Thái Công từ vài năm trước đã chú ý và sưu tập tranh Bùi Tiến Tuấn qua các nhà sưu tập khác, rồi đem đặt để vào các không gian nội thất mà anh thiết kế cho khách hàng.

Thấy những tác phẩm của mình được luân chuyển, nâng niu, tôn vinh ở những nơi sang trọng, họa sĩ tôi lấy làm vui và vinh hạnh. Nên khi anh tìm đến và ngỏ ý, tôi quyết định nhận lời" - Bùi Tiến Tuấn nói thêm.

Lụa là của Tuấn

Vì sao Quách Thái Công mở Thái Công Art Gallery? - Ảnh 2.

Bức Trăng tròn (Blossom of a Full Moon) của Bùi Tiến Tuấn

Triển lãm Lụa là vẫn là một cuộc trình diễn những tiết tấu và nhịp điệu vừa quen, vừa lạ, rất "Tuấn lụa". Vẫn là những cô gái thị thành đương thời phù phiếm mà đầy quyến rũ, đầy lạnh lùng, đầy nóng bỏng. Nhưng chắc chắn cuộc tuyển lựa lần này sẽ mang đến cho mọi người những trải nghiệm khác biệt và lạ lẫm hơn đối với tranh lụa của Tuấn.

Quách Thái Công bày tỏ: "Thái Công Art Gallery sẽ bắt đầu hành trình của mình với triển lãm Lụa là của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn, người đã làm nên dấu ấn đặc biệt trong mỹ thuật Việt Nam bằng chất liệu lụa. Lụa trong tranh ông không chỉ là chất liệu mà trở thành hơi thở, thành nhịp điệu, thành vẻ đẹp gợi cảm được cất lên từ truyền thống để hòa vào tinh thần đương đại.

Một cuộc đối thoại nghệ thuật mới đang được khởi tạo tại đây, nơi nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công với vai trò giám tuyển, là người tuyển chọn, định hướng và kể câu chuyện nghệ thuật qua cách phối hợp và trưng bày từng tác phẩm, tin rằng tranh và điêu khắc không chỉ là vật trưng bày.

Vì sao Quách Thái Công mở Thái Công Art Gallery? - Ảnh 3.

Không gian mà nhà thiết kế Thái Công tạo dựng

Chúng mang linh hồn và cá tính riêng, cần được đặt vào đúng không gian để tỏa sáng. Trong kiến tạo ấy, nghệ thuật không đứng yên trên bức tường, mà trở thành hơi thở của phong cách sống, phản chiếu chiều sâu văn hóa và tầm vóc của người sở hữu".

Nhà thiết kế Thái Công làm giám tuyển gây sốc

Vì sao Quách Thái Công mở Thái Công Art Gallery? - Ảnh 4.

Vì sao Quách Thái Công mở Thái Công Art Gallery? - Ảnh 5.

Vì sao Quách Thái Công mở Thái Công Art Gallery? - Ảnh 6.

Tác phẩm của Bùi Tiến Tuấn

Quách Thái Công bộc bạch: "Từ trước đến nay, tôi luôn xem nghệ thuật là linh hồn của không gian sống. Một căn nhà đắt tiền chưa chắc là một căn nhà sang trọng, nếu thiếu nghệ thuật hiện diện. Tôi mở Thái Công Art Gallery để hoàn thiện vòng tròn thẩm mỹ trong triết lý thiết kế của mình từ kiến trúc, nội thất cho đến mỹ thuật. Không gian này cho phép tôi chọn lọc, giám tuyển và giới thiệu những tác phẩm xứng đáng với chuẩn mực tinh tế mà tôi theo đuổi.

Tôi muốn giúp công chúng Việt Nam được tiếp cận nghệ thuật theo cách tự nhiên nhất: không đứng sau dây chắn bảo tàng, mà ngay trong chính không gian sống của họ. Nghệ thuật phải sống. Nghệ thuật phải có người sở hữu, gìn giữ và yêu thương".

    Thông báo