Thái Lan - Campuchia phản hồi tích cực sau tuyên bố của tổng thống Mỹ

Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về thỏa thuận nối lại lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia trên mạng xã hội hôm 12-12 (giờ Mỹ), sau các cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ông thúc đẩy Thái Lan và Campuchia một lần nữa đồng ý ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: KHMER TIMES

Hồi tháng 7, ông Donald Trump đã thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan - Campuchia do Malaysia làm trung gian. Thỏa thuận này đã được ký kết chính thức vào tháng 10. Tuy nhiên gần đây, xung đột lại nổ ra dọc biên giới hai nước.

Lãnh đạo hai nước Thái Lan và Campuchia đã có những bình luận tích cực sau thông báo của tổng thống Mỹ, mặc dù vẫn chưa xác nhận việc họ có chính thức đồng ý ngừng bắn hay chưa. Đồng thời, cả hai bên đều kêu gọi Mỹ hỗ trợ làm rõ một số vấn đề.

Trong bài phát biểu khuya cùng ngày - được tờ Bangkok Post của Thái Lan và Khmer Times của Campuchia cùng trích đăng - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul mô tả cuộc điện đàm giữa ông và nhà lãnh đạo Mỹ là "tích cực".

Theo ông Anutin, ông Donald Trump muốn Thái Lan đồng ý ngừng bắn. Ông Anutin kêu gọi tổng thống Mỹ chuyển giúp thông điệp đến Campuchia: “Campuchia phải tuyên bố với thế giới rằng họ sẽ ngừng bắn, rút quân và gỡ bỏ tất cả mìn mà họ đã gài".

Thủ tướng Thái Lan cũng nói ông không muốn Tổng thống Donald Trump hiểu lầm rằng nước ông là bên khơi mào tái xung đột.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đề nghị Mỹ và Malaysia sử dụng vệ tinh để xác định bên nào nổ súng trước hôm 7-12, theo tờ Phnom Penh Post đưa tin sáng sớm 13-12.

Nhà lãnh đạo Campuchia cho biết ông đã nói với tổng thống Mỹ và thủ tướng Malaysia rằng nước này không phải là bên nổ súng trước, trong các cuộc điện đàm mới nhất.

Ông Hun Manet cũng đánh giá cao các cuộc điện đàm nhằm tìm cách đạt được lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, để cả hai bên quay trở lại thực hiện Tuyên bố chung Kuala Lumpur và bày tỏ sự biết ơn đối với nỗ lực không ngừng của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Malaysia.

"Campuchia luôn duy trì lập trường tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, phù hợp với tinh thần của Tuyên bố chung Kuala Lumpur" - ông Hun Manet nhấn mạnh.