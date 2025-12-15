Thái Lan gửi thư lên Liên hợp quốc, Campuchia tiết lộ về thỏa thuận ngừng bắn

Theo tờ Nation, phát biểu tại Trung tâm Báo chí chung về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia hôm 14-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Maratee Nalita Andamo cho biết bộ này đã gửi thư đến Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ), cáo buộc Campuchia gây thiệt hại cho dân thường Thái Lan.

Một công trình bị hư hại ở Thái Lan. Ảnh: The Nation

Bà Maratee cho biết bức thư đã nêu bật sự khác biệt giữa các hoạt động quân sự của Thái Lan và Campuchia. Cụ thể, phía Thái Lan có các mục tiêu quân sự được xác định rõ ràng, còn Campuchia thì không như vậy, đặc biệt là khi sử dụng tên lửa BM-21.

Một người dân Thái Lan đã thiệt mạng vì các cuộc tấn công như vậy. Ngoài ra, các công dân nước ngoài và công dân Thái Lan cũng bị ngăn cản vượt qua biên giới bằng đường bộ, theo người phát ngôn này.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow khẳng định nước này không leo thang bạo lực và các hoạt động của họ nhằm bảo vệ an ninh và an toàn cho người dân.

Ngược lại, phía Campuchia cũng cáo buộc Thái Lan đã nhắm vào các mục tiêu dân sự, khiến nhiều bệnh viện, chùa chiền, trường học, đường sá và cầu cống ở nước này bị phá hủy, 11 thường dân thiệt mạng và gần 400.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Cầu Chey Chumneas, còn được gọi là cầu Me Toek, thuộc khu vực Thmar Da, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat - Campuchia. Nước này cho biết cầu đã bị Thái Lan dùng máy bay ném bom phá hủy hôm 13-12. Ảnh: AKP

Trước đó, sau cuộc điện đàm hôm 12-12 với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố Campuchia và Thái Lan đã nhất trí ngừng bắn.

Theo tờ Khmer Times, đã có một thỏa thuận ngừng bắn, từng được dự kiến có hiệu lực lúc 22 giờ ngày 13-12.

Cụ thể hơn, vào ngày hôm đó, ông Hun Manet cho biết Campuchia hoan nghênh đề nghị ngừng bắn của Malaysia.

Ông đã nói với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim về cuộc gọi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và cho biết lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực vào tối cùng ngày, dưới sự giám sát của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) với sự tham gia của Mỹ.

Tuy nhiên phía Thái Lan đã bác bỏ điều này và tiếp tục tấn công sau mốc thời gian đó, bằng đường bộ, đường không và đường biển, cũng theo Khmer Times.