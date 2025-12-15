HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 15-12: Thái Lan muốn phong tỏa vịnh Thái Lan, Campuchia phản bác "tin giả"

Xuân Mai

(NLĐO) – Quân đội Thái Lan đề xuất phong tỏa vịnh Thái Lan để chặn nguồn dầu và vật tư quân sự sang Campuchia giữa lúc xung đột.

Theo Bangkok Post, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan đã đề xuất Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) đóng cửa vịnh Thái Lan nhằm ngăn chặn nguồn cung dầu mỏ và quân nhu cho Campuchia.

Thái Lan đề xuất chặn nguồn cung đến Campuchia ở Vịnh Thái Lan - Ảnh 1.

Tàu chiến HTMS ‘Thepa’ (525) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan khai hỏa tại Vịnh Thái Lan để hỗ trợ lực lượng thủy quân lục chiến tấn công các mục tiêu quân sự của Campuchia tại Nong Ree, Muang, tỉnh Trat. Ảnh: Trang Facebook của Lực lượng Quân sự Thái Lan

Một công điện khẩn từ các tư lệnh quân đội lan truyền trên mạng hôm 14-12 cho thấy Bộ Quốc phòng Thái Lan được yêu cầu đệ trình ngay lập tức đề xuất lên NSC để phong tỏa vùng vịnh đối với các nguồn cung hướng tới Campuchia.

Theo đề xuất này, NSC sẽ chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy Thực thi Hàng hải Thái Lan (Thai-MECC) chặn và phong tỏa dầu mỏ cũng như các hàng hóa phục vụ xung đột được vận chuyển bởi tất cả các phương tiện, bao gồm cả tàu thương mại và tàu cá, xuất phát từ vùng biển Thái Lan đi Campuchia.

Đại tá Panupan Rakkaew, điều phối viên tại Thai-MECC, cho biết trung tâm đã soạn thảo xong mệnh lệnh liên quan để thực thi việc phong tỏa nguồn cung này. Ông nói thêm rằng NSC có thể ban hành lệnh trên dựa theo Đạo luật Bảo vệ Lợi ích Quốc gia trên Biển.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia thẳng thừng bác bỏ thông tin do Quân khu 2 của Thái Lan lan truyền và được tờ Khaosod English đưa tin liên quan đến thương vong của quân đội Campuchia. Trong số này có những thông tin và hình ảnh được cho là phù hiệu và vật dụng của binh sĩ Campuchia mà phía Thái Lan thu giữ được.

Phía Campuchia khẳng định thông tin này hoàn toàn là "giả và xuyên tạc".

Theo Khmer Times, Bộ Quốc phòng Campuchia đã lên án bài đăng trên trang Facebook chính thức của Quân khu 2 Thái Lan, cho rằng hành động này nhằm mục đích đánh lừa dư luận và bóp méo thực tế về tình hình biên giới hiện nay.

Bộ Quốc phòng Campuchia yêu cầu phía Thái Lan phải dừng ngay lập tức hành động mà họ mô tả là cố tình phát tán thông tin sai lệch.

Tái khẳng định lập trường, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết lực lượng vũ trang Campuchia kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Bộ Quốc phòng Campuchia nói thêm Campuchia sẽ không khuất phục trước sự ép buộc hay đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào, nhắc lại cam kết bảo vệ nền độc lập của đất nước giữa lúc căng thẳng đang leo thang dọc biên giới.

Tin liên quan

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia sau tuyên bố của tổng thống Mỹ

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia sau tuyên bố của tổng thống Mỹ

(NLĐO) - Thái Lan và Campuchia tiếp tục cáo buộc đối phương về các cuộc tấn công ở khu vực biên giới trong ngày 13-12.

Điểm nóng xung đột ngày 14-12: Động thái mới ở biên giới Thái Lan - Campuchia

(NLĐO) - Trong khi Thái Lan nghi ngờ Campuchia sở hữu máy bay không người lái "cảm tử" thì Campuchia cáo buộc Thái Lan nhiều lần tấn công khu vực giáp ranh.

Campuchia đóng cửa biên giới, Thái Lan "tiếp tục hành động quân sự"

(NLĐO) - Theo thông cáo báo chí do Bộ Nội vụ Campuchia phát hành hôm 13-12, chính phủ Campuchia tạm dừng hoạt động tại tất cả cửa khẩu qua lại với Thái Lan.

Thái Lan Campuchia phong tỏa vịnh Thái Lan xung đột biên giới
