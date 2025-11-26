Thái Lan hủy tổ chức SEA Games 33 ở Songkhla vì lũ lụt

Songkhla là một trong ba địa phương đăng cai SEA Games 33 tại Thái Lan, cùng với Bangkok và Chonburi. Tỉnh lỵ miền Nam này dự kiến tổ chức thi đấu 10 môn thể thao, gồm bóng đá nam (bảng B, có Việt Nam), bi sắt, vật, muay, pencak silat, cờ vua, judo, kabaddi, karate, wushu.



Thị trấn Hat Yai chìm trong biển nước

Những ngày qua, 13/16 huyện và thị trấn trong tỉnh Songkhla bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi mưa lớn liên tục gây ngập lụt trên diện rộng, nhấn chìm nhiều khu dân cư và đe dọa tính mạng người dân. Hat Yai, thị trấn lớn nhất tỉnh Songkhla, ghi nhận lượng mưa lên tới 595 mm, gây ngập nặng nhất trong vòng 300 năm.

Đoàn công tác của chính phủ Thái Lan, do Thủ tướng Anutin Charnvirakul dẫn đầu, đã cùng với Bộ trưởng Giao thông Phiphat Ratchakitprakarn có mặt tại Hat Yai những ngày qua để thị sát tình hình và chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ dân chúng.

Tình hình mưa lũ nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây mà còn đe dọa kế hoạch tổ chức SEA Games 33, sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 9-12.

Sáng 26-11, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan kiêm Giám đốc điều hành SEA Games 33 Chaiphak Siriwat tuyên bố sẽ di dời các môn thi đấu dự kiến tổ chức ở Songkhla về Bangkok hoặc Chonburi, nhằm đảm bảo an toàn cho các đoàn tham dự.

Songkhla bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ

Tại cuộc họp với Giám đốc điều hành SEA Games 33 Chaiphak Siriwat và Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilathayakorn, đại diện các quốc gia dự SEA Games bày tỏ sự lo ngại về tình hình cơ sở vật chất bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, kể cả sự an toàn trước tình trạng giao thông và khả năng dịch bệnh bùng phát sau khi nước rút.

Dự kiến ông Chaiphak Siriwat sẽ trình bày kỹ vấn đề trong cuộc họp của Ban tổ chức SEA Games 33 và chính thức thông báo đến Ủy ban Olympic các nước vào ngày 28-11. Liên đoàn thể thao quốc gia Thái Lan của 10 môn thi đấu được yêu cầu chuẩn bị địa điểm tranh tài mới, đồng thời bảo đảm giữ nguyên lịch trình thi đấu.

SEA Games 33 khó lòng được tổ chức kể cả sau khi nước rút ở Songkhla

Nếu không có biến động khác, các trận đấu bóng đá nam bảng B dự kiến sẽ diễn ra tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok. Trận mở màn giữa Việt Nam và Lào cũng dự kiến được đẩy lên sớm một ngày, tức thi đấu vào ngày 3-12.