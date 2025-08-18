HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thái Lan thử nghiệm tiền điện tử để thúc đẩy du lịch

Phương Linh

Thái Lan ngày 18-8 dự kiến triển khai chương trình cho phép du khách nước ngoài chuyển đổi tiền điện tử sang đồng baht để thanh toán

Mục tiêu nhằm thúc đẩy du lịch.

Theo tờ The Nation, sáng kiến "TouristDigiPay" nói trên được tiến hành trong bối cảnh ngành du lịch chứng kiến sự sụt giảm trong năm 2025. 

TouristDigiPay có thể giúp Thái Lan thu hút các phân khúc khách du lịch mới, như người am hiểu về tiền điện tử và xem quốc gia Đông Nam Á này là điểm đến dễ tiếp cận. Sáng kiến này cũng phù hợp với chiến lược áp dụng chuyển đổi số và thúc đẩy đổi mới trong các ngành công nghiệp chủ chốt của Thái Lan.

Ý tưởng sử dụng tiền điện tử để thúc đẩy ngành du lịch liên tục được chính phủ Thái Lan xem xét. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) gần đây đã hoàn tất đợt tham vấn công khai về việc sử dụng đổi mới tài chính, tài sản kỹ thuật số để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và du lịch. 

Theo quy định mới, du khách nước ngoài muốn chuyển đổi tài sản kỹ thuật số sang đồng baht để chi tiêu cần phải mở tài khoản tại một doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số và một nhà cung cấp tiền điện tử. Cả hai đều do SEC và Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) quản lý.

Thái Lan thử nghiệm tiền điện tử để thúc đẩy du lịch- Ảnh 1.

Du khách tại thủ đô Bangkok - Thái Lan.Ảnh: Bangkok Post

Chương trình được triển khai theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát nhằm bảo đảm giới chức có thể giám sát và quản lý rủi ro, đặc biệt ngăn chặn tình trạng dùng trực tiếp tài sản kỹ thuật số làm phương tiện thanh toán. Chỉ du khách nước ngoài tạm thời lưu trú tại Thái Lan mới đủ điều kiện sử dụng dịch vụ. 

Người tham gia sẽ trải qua các bước xác minh danh tính nghiêm ngặt và thẩm định khách hàng theo tiêu chuẩn của Cơ quan chống rửa tiền Thái Lan. Ngoài ra, nhà chức trách Thái Lan áp đặt các hạn mức giao dịch nhằm giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính.

Dịch vụ này sẽ cho phép du khách đổi tài sản kỹ thuật số sang đồng baht và thực hiện thanh toán điện tử, như thông qua quét mã QR. Ông Naphongthawat Phothikit, một giám đốc cấp cao tại BOT, cho biết ngân hàng trung ương này đã hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử để phát triển "Ví du lịch" cho du khách nước ngoài.

"Ví du lịch" sẽ hỗ trợ thanh toán bằng mã QR, đặc biệt với du khách từ những quốc gia chưa có thỏa thuận thanh toán QR xuyên biên giới. "Ví du lịch" ban đầu sẽ hoạt động như hệ thống tiền điện tử để thực hiện việc đổi tiền. Trong tương lai, Thái Lan có kế hoạch liên kết trực tiếp ví này với thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng nước ngoài.

Tin liên quan

CEO tiền điện tử Hàn Quốc bất ngờ bị đâm vào cổ ngay tại tòa giữa phiên xử

CEO tiền điện tử Hàn Quốc bất ngờ bị đâm vào cổ ngay tại tòa giữa phiên xử

(NLĐO) - Công ty Haru Invest đã đình chỉ việc rút khoảng 1,4 ngàn tỉ won (1,05 tỉ USD) tiền điện tử. Đây là số tiền được khách hàng gửi từ tháng 3-2020 đến tháng 6-2023.

Đông Nam Á: Rộ chiêu lừa đảo "việc nhẹ, lương cao" vào tiền điện tử

Tờ Independent Ireland đã phỏng vấn kỹ sư người Ấn Độ Stephen Wesley, 29 tuổi, người vừa thoát ra khỏi một tổ chức cưỡng bức lao động.

Tiền điện tử cứu Nga trước loạt trừng phạt ?

Với khối lượng giao dịch mà Nga muốn thực hiện, đơn giản là không có đủ tiền điện tử và không thể chuyển tiền ngầm.

tiền điện tử Thái Lan du lịch
    Thông báo