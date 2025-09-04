HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thái Nguyên T&T đánh rơi chiến thắng ở ngày khai mạc giải VĐQG

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Trong ngày khai mạc Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia (VĐQG) 2025, CLB Thái Nguyên T&T dẫn trước hai bàn vẫn bị đối thủ chia điểm

Chiều 4-9, Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 đã chính thức khai mạc tại sân Thanh Trì (Hà Nội). Ngay sau lễ khai mạc, Thái Nguyên T&T và Than Khoáng sản Việt Nam (KSVN) đã mang đến trận đấu mở màn mùa giải đầy kịch tính.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Nguyên T&T nhập cuộc đầy hứng khởi. Chỉ sau 17 phút, họ đã dẫn 2-0 nhờ cú sút xa đẹp mắt của nữ tuyển thủ Bích Thùy và pha lập công của tuyển thủ trẻ Ngọc Minh Chuyên.

Dù vậy, Than KSVN vẫn kiên cường và từ từ vùng lên khi rút ngắn tỉ số ở phút 37 nhờ cú đánh đầu cận thành của Hà Thị Nhài.

- Ảnh 1.

Bích Thùy và tuyển thủ trẻ Ngọc Minh Chuyên (phải) đưa cách biệt lên 2 bàn cho Thái Nguyên T&T

Sang hiệp 2, Trúc Hương gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu về vạch xuất phát và mở ra thế trận giằng co quyết liệt. Tuy nhiên, cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội ở khoảng thời gian còn lại nhưng bàn thắng quyết định đã không đến.

Trận khai mạc khép lại với tỉ số hòa 2-2, để lại nhiều tiếc nuối cho CLB nữ Thái Nguyên T&T ngày ra quân.

- Ảnh 2.

Than KSVN vẫn kiên cường thi đấu và có màn gỡ hòa 2-2, buộc Thái Nguyên T&T chia điểm

Ở trận đấu cùng giờ trên sân PVF, Hà Nội vượt qua Phong Phú Hà Nam 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ phút thứ 8. Nguyễn Thị Hoa tung cú sút đẹp mắt sau đường chuyền dọn cỗ của Hải Yến, ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho đội bóng thủ đô.

Trong ngày mai (5-9), cặp đấu còn lại của vòng đấu là cuộc nội đấu của TP HCM 2 vs TP HCM 1 sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30.

Tin liên quan

Thua U23 Úc, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở trận tranh hạng 3

Thua U23 Úc, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở trận tranh hạng 3

(NLĐO) - Khép lại trận bán kết 2, tuyển nữ Việt Nam thua U23 Úc, sẽ bước trận tranh hạng 3 với Thái Lan tại Giải ASEAN Cup nữ 2025.

Cầu thủ trẻ của nữ TP HCM trải nghiệm bóng đá Tây Ban Nha cùng La Liga

(NLĐO) - Bốn mươi tài năng trẻ từ Guatemala, Nam Phi, UAE, Mỹ và Việt Nam đã tham gia trại huấn luyện tài năng trẻ tại Madrid với những kỷ niệm quý giá.

Việt Nam vượt xa Thái Lan dù CLB nữ TP HCM thua ở bán kết Cúp C1 nữ châu Á

(NLĐO) - Thua 0-2 tại bán kết Cúp C1 nữ châu Á, đội TP HCM vẫn giúp bóng đá nữ Việt Nam lọt vào top 5 châu Á ở bảng xếp hạng CLB, bỏ xa Thái Lan và Philippines

Thái Nguyên T&T Phong Phú Hà Nam nữ Hà Nội Nữ VĐQG
