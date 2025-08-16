HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thua U23 Úc, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở trận tranh hạng 3

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Khép lại trận bán kết 2, tuyển nữ Việt Nam thua U23 Úc, sẽ bước trận tranh hạng 3 với Thái Lan tại Giải ASEAN Cup nữ 2025.

Tối 16-8, U23 Úc đã thể hiện một bộ mặt vượt trội và khác hẳn vòng bảng khi giành chiến thắng 2-1 trước tuyển nữ Việt Nam.

Ngay từ phút thứ 6, Aideen Keane đánh đầu cận thành mở tỉ số cho U23 Úc bất chấp việc thầy trò Mai Đức Chung khởi đầu tốt hơn. Đến phút 17, Cicco tung cú sút xa hiểm hóc vào góc cao, nâng cách biệt 2-0 dù thủ môn Kim Thanh đã bay người cản phá.

Không chùn bước, tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu đầy quyết tâm. Trong đó, Huỳnh Như tạo ra hai cơ hội đáng chú ý khi thoát xuống mép phải vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn đối phương, và một cú sút khác bị hậu vệ Úc lăn xả cản phá ở phút 21.

Cơ hội rõ ràng nhất đến ở phút 42 khi Thu Thảo trả ngược bóng, nhưng Thanh Nhã lại sút bồi đưa bóng vọt xà.

Thua Úc, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở trận tranh hạng 3- Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam khởi đầu tốt nhưng để đối thủ mở tỉ số

Dù tạo ra nhiều pha hãm thành, tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thể cụ thể hóa nỗ lực bằng bàn thắng. Hiệp 1 khép lại, đội chủ nhà chỉ có đúng một cú dứt điểm trúng đích, chấp nhận tạm bị dẫn 0-2 bước vào giờ nghỉ.

Bước vào hiệp 2, HLV Mai Đức Chung nhanh chóng có sự điều chỉnh, dồn lực vào khâu tấn công.

Sau nhiều bế tắc và các cơ hội của Nguyễn Thị Vạn, Vạn Sự, HLV Mai Đức Chung tung Hải Yến vào sân để gia tăng sức mạnh từ phút 84.

Mãi tới phút 88, Bích Thùy tỏa sáng, rút ngắn tỉ số còn 1-2 thắp lên hy vọng cho người hâm mộ trên sân. Từ một tình huống khống chế bóng tốt, cô xâm nhập vòng cấm từ biên phải, dứt điểm đầy uy lực đánh bại thủ môn Úc khi bóng bật khỏi tay vào lưới.

Thua Úc, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở trận tranh hạng 3- Ảnh 2.

Bích Thuỳ rút ngắn tỉ số cho tuyển nữ Việt Nam

Khoảng thời gian sau đó, cầu môn Úc liên tục rơi vào sóng gió nhưng nỗ lực của Huỳnh Như, Bích Thùy đều không thành và đội chủ nhà chấp nhận thất bại 1-2.

Kết quả này đưa U23 Úc đối đầu tuyển nữ Myanmar ở chung kết lúc 19 giờ 30 phút ngày 19-8.

Trong khi đó, thầy trò Mai Đức Chung sẽ gặp Thái Lan ở trận tranh hạng 3 cùng ngày.

Tin liên quan

HLV U23 Úc: "Hào hứng đấu tuyển nữ Việt Nam, đội mạnh nhất giải"

HLV U23 Úc: "Hào hứng đấu tuyển nữ Việt Nam, đội mạnh nhất giải"

(NLĐO) - Trong buổi họp báo trước trận bán kết ASEAN Cup nữ 2025, HLV tuyển U23 Úc đã có những lời khen ngợi, đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam hưởng lợi, VAR được áp dụng tại ASEAN Cup nữ

(NLĐO) - Tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết ASEAN Cup nữ 2025 với U23 Úc. Từ vòng đấu loại trực tiếp giải này, VAR sẽ được áp dụng

Nữ Việt Nam hạ Thái Lan, vào bán kết với ngôi đầu bảng ASEAN Cup 2025

(NLĐO) - Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu trước Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng ASEAN Cup nữ 2025.

nữ Việt Nam ASEAN CUp nữ U23 Úc HLV Mai Đức Chung
    Thông báo