Thể thao

Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công ngôi vô địch U20 Quốc gia

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Thái Sơn Bắc thành công bảo vệ ngôi vương với chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Thái Sơn Nam TP HCM ở chung kết Giải futsal vô địch U20 quốc gia 2025.

Tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TP HCM), trận chung kết chứng kiến hai đội nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. Điều đó tạo ra thế trận giằng co ngay từ những phút đầu. Trong đó, Thái Sơn Bắc đều góp mặt ở chung kết trong cả 3 mùa của giải đấu.

Bước ngoặt đến ở phút 14 khi Tiến Hùng tận dụng pha phản công để đá bồi mở tỉ số cho Thái Sơn Bắc. Kịch tính đẩy lên cao ở cuối trận, khi đồng hồ chỉ còn hơn 10 giây, Nhân Nam kịp thời gỡ hòa 1-1 cho Thái Sơn Nam TP HCM sau pha dứt điểm bồi vào lưới trống.

Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công ngôi vô địch U20 Quốc gia- Ảnh 1.

Sang hiệp 2, Nguyễn Hữu Bắc tỏa sáng với pha bứt tốc từ phần sân nhà, cướp bóng và dứt điểm uy lực, đưa Thái Sơn Bắc có lần đầu dẫn trước với tỉ số 2-1. Chưa đầy một phút sau, Hoàng Phong ghi bàn quân bình 2-2 cho Thái Sơn Nam TP HCM.

Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công ngôi vô địch U20 Quốc gia- Ảnh 2.

Đến phút 37, Hữu Bắc tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng khéo, leo biên rồi dứt điểm ấn định chiến thắng 3-2, giúp Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ở trận tranh hạng Ba, Sài Gòn Titans khởi đầu đầy hứng khởi khi sớm dẫn trước 2-0 chỉ sau 13 phút. Trước khi hiệp một khép lại, Tân Hiệp Hưng TP HCM kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sang hiệp hai, Tân Hiệp Hưng dù nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành và chấp nhận thất bại 1-2, nhường tấm huy chương Đồng cho Sài Gòn Titans.

Một số hình ảnh trao giải:

Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công ngôi vô địch U20 Quốc gia- Ảnh 3.

Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công ngôi vô địch U20 Quốc gia- Ảnh 4.

Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công ngôi vô địch U20 Quốc gia- Ảnh 5.

Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công ngôi vô địch U20 Quốc gia- Ảnh 6.

Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công ngôi vô địch U20 Quốc gia- Ảnh 7.


Tin liên quan

Xác định cặp chung kết U20 Futsal Quốc gia

Xác định cặp chung kết U20 Futsal Quốc gia

(NLĐO) - Khép lại vòng bán kết, Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam TP HCM trở thành 2 đội bóng xuất sắc nhất tiến vào chung kết giải U20 futsal Quốc gia 2025.

VFF ra loạt án phạt cho hai đội U20 futsal Quốc gia

(NLĐO) - Theo đó, Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam đã ra án phạt nặng với 2 HLV, 3 cầu thủ ở giải U20 futsal Quốc gia vì biểu hiện thi đấu tiêu cực ở vòng bảng.

Futsal Việt Nam chốt danh sách dự vòng loại châu Á

(NLĐO) - Sau chuyến tập huấn ở Kuwait, tuyển futsal Việt Nam đã có mặt ở Trung Quốc để chuẩn bị cho vòng loại futsal châu Á 2026.

