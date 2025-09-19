Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công ngôi vô địch U20 Quốc gia

Tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TP HCM), trận chung kết chứng kiến hai đội nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. Điều đó tạo ra thế trận giằng co ngay từ những phút đầu. Trong đó, Thái Sơn Bắc đều góp mặt ở chung kết trong cả 3 mùa của giải đấu.

Bước ngoặt đến ở phút 14 khi Tiến Hùng tận dụng pha phản công để đá bồi mở tỉ số cho Thái Sơn Bắc. Kịch tính đẩy lên cao ở cuối trận, khi đồng hồ chỉ còn hơn 10 giây, Nhân Nam kịp thời gỡ hòa 1-1 cho Thái Sơn Nam TP HCM sau pha dứt điểm bồi vào lưới trống.

Sang hiệp 2, Nguyễn Hữu Bắc tỏa sáng với pha bứt tốc từ phần sân nhà, cướp bóng và dứt điểm uy lực, đưa Thái Sơn Bắc có lần đầu dẫn trước với tỉ số 2-1. Chưa đầy một phút sau, Hoàng Phong ghi bàn quân bình 2-2 cho Thái Sơn Nam TP HCM.

Đến phút 37, Hữu Bắc tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng khéo, leo biên rồi dứt điểm ấn định chiến thắng 3-2, giúp Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ở trận tranh hạng Ba, Sài Gòn Titans khởi đầu đầy hứng khởi khi sớm dẫn trước 2-0 chỉ sau 13 phút. Trước khi hiệp một khép lại, Tân Hiệp Hưng TP HCM kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sang hiệp hai, Tân Hiệp Hưng dù nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành và chấp nhận thất bại 1-2, nhường tấm huy chương Đồng cho Sài Gòn Titans.

Một số hình ảnh trao giải:



