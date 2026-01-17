Tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu





Ngày 16-1, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khởi công xây dựng Nhà máy Chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, dự sự kiện.

Dấu mốc chiến lược

Xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) trên diện tích 27 ha, dự án được định hướng trở thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip bán dẫn. Khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp quốc gia như hàng không vũ trụ, viễn thông, internet vạn vật (IoT), sản xuất ô tô, tự động hóa...

Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Viettel - khẳng định mục tiêu đến hết năm 2027, hoàn thành đầu tư xây dựng dự án, nhận chuyển giao công nghệ và bắt đầu sản xuất thử nghiệm. Giai đoạn 2028-2030 sẽ hoàn thiện, tối ưu quy trình, nâng cao hiệu suất dây chuyền theo các tiêu chuẩn của ngành, làm cơ sở để nghiên cứu công nghệ chế tạo chip ở tiến trình hiện đại hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát lệnh khởi công Nhà máy Chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là một dấu mốc chiến lược, thể hiện quyết tâm của Việt Nam tham gia sâu và thực chất vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, qua đó, đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. "Việt Nam lựa chọn con đường khó nhưng bền vững: Từng bước làm chủ công nghệ lõi, chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, trên cơ sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, với tinh thần biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Đảng và Nhà nước luôn xác định công nghiệp bán dẫn là một đột phá quan trọng và đã đề ra nhiều chủ trương, định hướng, chính sách nhất quán, xuyên suốt, có chiều sâu và có lộ trình rõ ràng. Sau nhiều năm nỗ lực, ngành công nghiệp chip bán dẫn đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, hình thành các doanh nghiệp (DN) có năng lực tự chủ thiết kế một số loại chip, trong đó có 13 DN trong nước; trở thành trung tâm về đóng gói, kiểm thử chip, đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu chip sang Mỹ; phát triển, hình thành đội ngũ nhân lực nòng cốt với gần 6.000 kỹ sư bán dẫn...

Đáng chú ý, nhiều tập đoàn công nghệ lớn của thế giới có hoạt động đầu tư, hợp tác tại Việt Nam như Intel, NVIDIA, Samsung, Qualcomm... đã từng bước đưa Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Tập trung làm chủ công nghệ cốt lõi

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel hoàn thiện các thủ tục dự án đúng quy định pháp luật; kịp thời đề xuất, báo cáo, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả cao và luôn bám sát thực tiễn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bộ KH-CN thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ gắn với phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn; hỗ trợ kết nối các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế. Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn, hướng dẫn triển khai thực hiện. UBND TP Hà Nội khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án; bảo đảm các điều kiện hạ tầng cần thiết về điện, nước, giao thông... phục vụ xây dựng, vận hành nhà máy.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, DN, cơ sở nghiên cứu và đào tạo, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Thủ tướng lưu ý thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tập trung hình thành lực lượng DN bán dẫn đủ mạnh, tạo nền tảng hoàn thiện chuỗi giá trị bán dẫn trong nước và kết nối hiệu quả với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đến năm 2030, phấn đấu có ít nhất 100 DN thiết kế chip, 1 nhà máy chế tạo chip, khoảng 10 nhà máy lắp ráp, đóng gói, kiểm thử...; đào tạo được trên 50.000 kỹ sư, cử nhân.

Phát triển công nghiệp bán dẫn gắn với công nghiệp điện tử để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đến năm 2030, phấn đấu doanh thu công nghiệp bán dẫn đạt trên 25 tỉ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt 10%-15%, doanh thu công nghiệp điện tử vượt 225 tỉ USD/năm. Bên cạnh đó, từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn; trọng tâm là đến năm 2030 tập trung làm chủ công nghệ cốt lõi; đến năm 2045 hướng tới hình thành hệ sinh thái bán dẫn làm chủ, có khả năng dẫn đầu ở một số công đoạn, phân khúc.

Con đường duy nhất để đột phá Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với tinh thần tự chủ chiến lược, tự tin - tự lực - tự cường và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Nhà máy Chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghiệp chip bán dẫn quốc gia, nâng cao tiềm lực và tạo nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên mới của đất nước. Thủ tướng đề nghị quán triệt và hành động mạnh mẽ với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình; KH-CN không còn là một lựa chọn, mà là con đường duy nhất để đột phá về năng suất lao động, thay đổi chất lượng tăng trưởng và bảo vệ độc lập, tự chủ dân tộc trong tình hình mới".



