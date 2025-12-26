HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Viettel TPHCM nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

L. Duy

(NLĐO) - Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Viettel TPHCM từng bước khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt của Viettel tại khu vực phía Nam.

Chiều 26-12, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) TPHCM tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Viettel...

Viettel TPHCM nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống - Ảnh 1.

Viettel TPHCM đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì vào chiều 26-12

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Viettel TPHCM từng bước khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt của Viettel tại khu vực phía Nam. 

Song hành với việc tiên phong ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị, Viettel TPHCM luôn kiên định sứ mệnh phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của TPHCM.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Minh Phương thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Viettel TPHCM.

Đây là sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của Viettel TPHCM trong việc phát triển sản xuất - kinh doanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đồng thời khẳng định uy tín và vị thế của đơn vị trong tiến trình phát triển đất nước.

Viettel cán mốc lắp đặt mới 20.000 trạm phát sóng 5G

Viettel cán mốc lắp đặt mới 20.000 trạm phát sóng 5G

(NLĐO)- Tập đoàn Viettel vừa cán mốc lắp đặt mới 20.000 trạm 5G, dự kiến đến 31-12-2025 sẽ có 30.000 trạm 5G, phủ đến 90% diện tích ngoài trời toàn quốc.

Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận Viettel hoàn thành cam kết triển khai mạng 5G

(NLĐO) - Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã có ghi nhận kết quả triển khai hạ tầng mạng viễn thông di động 5G của Viettel.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến dự lễ khai trương Văn phòng đại diện Viettel tại UAE

(NLĐO) - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Quốc phòng UAE.... đã dự lễ khai trương Văn phòng đại diện của Viettel tại UAE.

