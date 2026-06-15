Thảm kịch hàng không liên tiếp ở Brazil và Mỹ

Hai vụ tai nạn hàng không riêng rẽ vừa xảy ra tại Brazil và Mỹ khiến tổng cộng 18 người thiệt mạng, trong đó có 12 người trên một máy bay phục vụ nhảy dù ở bang Missouri - Mỹ.

AP cho biết hai trực thăng đã va chạm trên bầu trời Rio de Janeiro – Brazil vào sáng 14-6, sau đó rơi xuống khu vực phía Tây thành phố. Lực lượng cứu hỏa cho biết toàn bộ 6 người trên hai trực thăng thiệt mạng.

Nhiều ô tô bị thiêu rụi tại bãi đậu xe của một đại lý ô tô ở Rio de Janeiro - Brazil, nơi hai trực thăng rơi xuống sau vụ va chạm trên không ngày 14-6. Ảnh: AP

Người dân an ủi nhau gần hiện trường vụ hai trực thăng va chạm trên không rồi rơi xuống bãi đậu xe của một đại lý ô tô ở Rio de Janeiro - Brazil ngày 14-6. Ảnh: AP

Nhà chức trách Rio de Janeiro cho biết một trong hai trực thăng rơi xuống một đại lý ô tô, nơi có nhiều xe điện đang đậu, làm bùng phát đám cháy.

Cảnh sát cho biết ca sĩ kiêm diễn viên hài người Mỹ Oliver Tree có tên trong danh sách hành khách được chuyển cho cơ quan hàng không, song thi thể các nạn nhân chưa được nhận dạng.

Giới chức Brazil đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân hai trực thăng va chạm.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Butler, bang Missouri - Mỹ, ngày 14-6. Ảnh: Mid America Live News

Cùng ngày tại Mỹ, thông tin từ công ty Skydive Kansas City cho biết 11 người nhảy dù và một phi công đã thiệt mạng khi một máy bay tư nhân rơi tại Butler, bang Missouri.

Lực lượng Tuần tra đường cao tốc bang Missouri cho hay tai nạn xảy ra gần sân bay Butler Memorial, cách TP Kansas khoảng 100 km về phía nam.

Cơ quan quản lý khẩn cấp hạt Bates thông tin chiếc máy bay động cơ cánh quạt đơn cất cánh khoảng 11 giờ 20 sáng nhưng không đạt được độ cao cần thiết.

Sau khi cất cánh, máy bay rẽ gấp sang trái rồi rơi cách đường băng khoảng 274 m. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) xác định máy bay gặp nạn là loại Pacific Aerospace 750XL.

"Vụ tai nạn không phải máy bay thương mại. Đây là máy bay phục vụ nhảy dù tại địa phương chúng tôi" - Cảnh sát trưởng hạt Bates Chad Anderson nói tại cuộc họp báo.

Theo ông Anderson, người thân của một số nạn nhân đã chứng kiến vụ rơi máy bay. Lực lượng cứu hỏa địa phương và văn phòng pháp y được điều động sau cuộc gọi khẩn cấp lúc xảy ra tai nạn.

Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã có mặt tại hiện trường, trong khi NTSB cho biết các điều tra viên dự kiến đến hiện trường vào ngày 15-6 (giờ địa phương).