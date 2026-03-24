Quốc tế

Tai nạn máy bay quân sự thảm khốc ở Colombia

Hải Hưng

(NLĐO) - Nhiều người thương vong khi chiếc máy bay quân sự chở 125 người lao xuống khu vực rừng Amazon thuộc miền Nam Colombia hôm 23-3 (giờ địa phương).

"Chiếc máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130 Hercules của Colombia rơi gần thị trấn Puerto Leguizamo, giáp biên giới Peru. Thời điểm gặp nạn trên máy bay có 114 binh sĩ cùng 11 thành viên tổ lái" - giới chức địa phương xác nhận.

Theo AP, ít nhất 33 người thiệt mạng và 81 người bị thương trong vụ việc. 

Thống đốc tỉnh Putumayo, ông Jhon Gabriel Molina Acosta, cho biết ít nhất 15 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Có nguồn tin cho biết số người thiệt mạng có thể lên tới 80 trường hợp. Dù vậy, giới chức Colombia khẳng định hiện chưa có số liệu chính thức về thương vong.

Tai nạn máy bay thảm khốc giữa rừng Amazon ở Colombia - Ảnh 1.

Nhiều lực lượng đã được điều đến hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Colombia. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Colombia cho biết chiếc C-130 Hercules gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ. Tai nạn xảy ra đúng lúc máy bay cất cánh từ một sân bay gần Puerto Leguizamo.

Đài Blu Radio của Colombia dẫn lời các nhân chứng cho hay chiếc Hercules vẫn rời được đường băng nhưng chỉ bay trong thời gian rất ngắn trước khi lao xuống đất vì trục trặc kỹ thuật. 

Hình ảnh từ hiện trường do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy những cột khói dày bốc lên từ khu vực rơi máy bay.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường, đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp diễn khi còn nhiều người mất tích.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez cho biết nhà chức trách vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân tai nạn.

Trên mạng xã hội X, ông nói chiếc máy bay Hercules của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Colombia đã gặp "tai nạn thảm khốc" trong lúc chở binh sĩ.

Tổng thống Gustavo Petro cũng lên tiếng trên X, bày tỏ hy vọng vụ tai nạn sẽ không gây thêm thiệt hại về người. Ông đồng thời chỉ trích những "vấn đề quan liêu" đã làm chậm kế hoạch hiện đại hóa khí tài và đội máy bay của lực lượng vũ trang.

C-130 Hercules là dòng máy bay ra đời từ thập niên 1950 và hiện vẫn được quân đội nhiều nước sử dụng. Colombia tiếp nhận những chiếc đầu tiên từ cuối thập niên 1960. Gần đây, họ nâng cấp một số chiếc cũ bằng các mẫu mới hơn do Mỹ chuyển giao.


Mỹ xác nhận toàn bộ 6 thành viên tổ lái thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp liệu

Mỹ xác nhận toàn bộ 6 thành viên tổ lái thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp liệu

(NLĐO) - Quân đội Mỹ hôm 13-3 xác nhận toàn bộ 6 thành viên tổ lái trên máy bay Boeing KC-135 Stratotanker đã thiệt mạng sau khi rơi tại miền Tây Iraq.

13 giờ ám ảnh trên chuyến bay từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến Anh sau khi hành khách tử vong

(NLĐO) - Một hành khách 60 tuổi tử vong trên chuyến bay từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến Anh, thi thể bà được đặt ở khu bếp suốt hơn 13 giờ khiến bốc mùi tử khí.

Iran cảnh báo nhóm tàu sân bay Mỹ, Israel phá hủy máy bay cố lãnh tụ Ali Khamenei

(NLĐO) - Iran ngày 16-3 tuyên bố các cơ sở hậu cần và dịch vụ hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp

máy bay Colombia tai nạn máy bay Amazon máy bay quân sự
