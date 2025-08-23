HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Tham quan Vịnh Nha Trang thu phí cao nhất 40.000 đồng/người

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO) - HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết về phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang từ 6.000 - 40.000 đồng/người

Theo đó, đối tượng thu phí là những du khách đi tham quan, du lịch di chuyển bằng phương tiện thủy nội địa trên những vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang (ngoài phân khu bảo vệ nghiêm ngặt).

Mức thu phí (chưa bao gồm bảo hiểm tai nạn) sẽ được tính theo tuyến tham quan. Cụ thể, tuyến một đảo Hòn Miễu (Trí Nguyên) mức thu 6.000 đồng.

Các tuyến 2 đảo Hòn Tằm; 3 đảo Hòn Tre (Vinpearl); 4 đảo Hòn Một có mức thu chung là 8.000 đồng.

Còn tuyến 5 đảo Hòn Mun (vùng bảo vệ nghiêm ngặt) là 10.000 đồng. Nếu du khách chọn tổng hợp các tuyến sẽ có mức thu phí 40.000 đồng/lượt.

Thu phí tham quan Vịnh Nha Trang cao nhất 40 ngàn đồng/người - Ảnh 1.

Các phương tiện thủy nội địa tham quan vịnh Nha Trang sẽ có mức thu phí mới

Nghị quyết cũng quy định cơ quan thu phí được để lại 80% trên tổng số tiền phí thu được để phục vụ công tác quản lý của đơn vị, nộp 20% số tiền phí còn lại vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan thu phí là Ban Quản lý vịnh Nha Trang trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Đàm Hải Vân, Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang, việc có quy định cụ thể khi tham quan vịnh Nha Trang sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Đây là nguồn tài chính bền vững cho công tác bảo tồn biển, bảo vệ môi trường và quản lý.

Quy định mới cũng miễn, giảm cho nhiều đối tượng, như: trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, cán bộ được cử đi công tác tại vịnh Nha Trang, hướng dẫn viên làm việc tại các điểm du lịch trên các đảo trong vịnh Nha Trang, người có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, người trên 60 tuổi...

Nhiều đối tượng khác cũng được giảm 50% mức thu phí, gồm: trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi; sinh viên, học sinh của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học do trường tổ chức tham quan, học tập; hộ nghèo...

