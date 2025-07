Thần tượng ảo khuynh đảo làng nhạc

Theo Market Reports World, tính đến năm 2024, thị trường giải trí thế giới có hơn 500 nghệ sĩ và nhóm nhạc ảo chuyên nghiệp hoạt động.

Làm nên chuyện

Các nghệ sĩ ảo không tồn tại về mặt vật lý, mà được thiết kế bằng CGI (công nghệ sử dụng đồ họa) hoạt động với giọng hát do AI tổng hợp hoặc do người thật thu âm giấu mặt, nhưng vẫn phát hành album, tổ chức concert qua hologram, livestream. Thị trường thần tượng ảo được định giá ở mức 8,62 triệu USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ đạt 32,63 triệu USD vào năm 2033.

Mới đây, nhóm nhạc Huntr/x, xuất thân từ phim hoạt hình K-Pop Demon Hunters, đã trở thành nhóm nhạc ảo đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Global 200 với ca khúc "Golden" ra mắt vào tháng 7-2025. Đây là dấu hiệu các nghệ sĩ ảo không còn chỉ là hiện tượng mạng mà đã bước vào sân chơi của âm nhạc chính thống.

Với sự phát triển của công nghệ, các virtual idols (thần tượng ảo) đã mang lại nhiều trải nghiệm mới lạ cho khán giả, tạo ra một làn sóng mới trong ngành công nghiệp Kpop. Bên cạnh việc biểu diễn trực tuyến và phát hành sản phẩm âm nhạc, các thần tượng ảo này đang mở rộng ảnh hưởng của mình. Họ tham gia vào các dự án như hát nhạc phim, tổ chức concert và nhận hợp tác quảng cáo. Họ thậm chí còn góp mặt tại các lễ trao giải như các nghệ sĩ khác.

Những ca sĩ thần tượng như Hatsune Miku, Kizuna AI hay dàn VTuber (trực thuộc công ty Hololive) đang là những ngôi sao ở Nhật Bản. Tính đến năm 2024, riêng Hololive đã quản lý hơn 88 thần tượng ảo biết hát, với tổng cộng hơn 80 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, Hatsune Miku là biểu tượng toàn cầu của công nghệ Vocaloid, một phần mềm cho phép tạo ra giọng hát ảo. Cô đã trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng sáng tác toàn thế giới, với hơn 100.000 ca khúc được viết riêng cho giọng hát của cô.

Thị trường giải trí Hàn Quốc cũng nổi bật với các thần tượng (nhóm nhạc nữ) Mave. Ra mắt năm 2023, MV đầu tay "Pando-ra" của Mave thu về hơn 20 triệu lượt xem và hàng chục triệu lượt nghe trên Spotify. Nhóm nhạc nam Plave bán được 1 triệu album trong tuần đầu tiên ra mắt vào năm 2024, thành tích là mơ ước của nhiều nhóm người thật. Plave cũng tham gia góp giọng vào OST của bộ phim Dear Hyeri với bài hát "Would it have been different?".

Plave cũng đã tạo ra kỳ tích khi tổ chức thành công 2 đêm Eencore concert tại sân vận động Jamsil với hơn 11.000 chỗ ngồi. Thành công của Plave là cảm hứng để nhóm nhạc Sphaze ra mắt với nhiều kế hoạch, trong đó có việc Sphaze sẽ biểu diễn ca khúc "Startlight" trên chương trình Music Core. Naevis - nghệ sĩ solo ảo dưới trướng SM Entertainment - không chỉ biểu diễn tại lễ khai mạc Seoul Design 2024 mà còn được chọn là đại sứ.

Ở thị trường Trung Quốc, thần tượng AI Luo Tianyi hay Lucy của Tencent cũng trở thành hiện tượng. Chỉ trong 6 tháng, nhóm nhạc đã phát hành 17 bài hát trong đó, có ca khúc vượt mốc 100 triệu lượt nghe.

Tại phương Tây, Gorillaz là nhóm nhạc ảo tiên phong từ năm 1998, kết hợp âm nhạc thật với hình ảnh hoạt hình. Lil Mique-la, influencer (người có sức ảnh hưởng) ảo của Mỹ đã phát hành các đĩa đơn và thu hút gần 3 triệu người theo dõi Insta-gram.

Thần tượng ảo ngày càng nở rộ, đe dọa sự tồn tại của thần tượng thật. Ảnh: TƯ LIỆU

Dự báo sẽ không dừng lại

Tờ The Chosun Daily cho biết các thần tượng ảo đã mang lại doanh số bán hàng kỷ lục. Đồng thời họ cũng phá vỡ nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước. Mới đây, hơn 30.000 người hâm mộ đã quyên góp 3,1 triệu USD cho việc phát hành webtoon của nhóm nhạc Isegye Idol, đánh dấu mức hỗ trợ cao nhất trong lịch sử của người hâm mộ dành cho thần tượng. Bài hát Kidding của nhóm nhạc ảo này đã đạt vị trí thứ 1 trên nền tảng âm nhạc nội địa Bugs Music và xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng K-Pop Billboard của Mỹ.

Nhóm nhạc nam ảo Plave đã đứng đầu bảng xếp hạng Melon Hot 100 cho ca khúc "Merry PLLIstmas". Với mini album đầu tay Plave trở thành nhóm thần tượng ảo đầu tiên bán được hơn 200.000 bản trong tuần đầu phát hành. Số lượng này thậm chí vượt qua doanh số tuần đầu của Who! (110.442 bản) - đĩa đơn ra mắt của BoyNextDoor, nhóm nhạc dưới trướng "ông lớn" Hybe.

Theo các nhà chuyên môn thần tưởng ảo xuất hiện như một phép thử trong xu thế phát triển tất yếu của thời đại công nghệ AI. Thần tượng ảo dần được mặc định về sự tồn tại hiển nhiên, trở thành mối đe dọa thật sự đối với thần tượng thật. Sự xuất hiện của ca sĩ ảo mang đến những thay đổi sâu sắc. Một mặt, ca sĩ ảo cho phép các công ty âm nhạc kiểm soát toàn diện hình ảnh, lịch trình, hiệu suất, đồng thời loại bỏ các rủi ro liên quan đến đời tư hay bê bối cá nhân, điều dễ xảy ra với nghệ sĩ thật. Mặt khác, công nghệ AI còn giúp rút ngắn chu kỳ sáng tác, cho phép các nghệ sĩ ảo phát hành liên tục mà không cần thời gian nghỉ ngơi.

Về phía người hâm mộ, các thần tượng kỹ thuật số đáp ứng được nhu cầu cá nhân hóa và tương tác cao. Họ có thể giao lưu với thần tượng qua livestream, nền tảng metaverse. Thậm chí người hâm mộ có thể chỉnh sửa avatar thần tượng theo sở thích cá nhân, điều không thể thực hiện với nghệ sĩ thật. Quan trọng nhất, thị trường thần tượng ảo đã được định giá hàng tỉ đô la và tiếp tục tăng trưởng mạnh, xu hướng này được dự báo sẽ không dừng lại, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực giải trí khác.

Hiện nay, thị trường giải trí Việt cũng tham gia tạo nên những thần tượng ảo ngày càng hoàn thiện về giao diện lẫn giọng hát. Dù chưa thể tạo nên những thành tựu nổi bật nhưng cũng ít nhiều trở thành mối đe dọa cho ca sĩ thật.