HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tháng 1-2026, VinFast bán được 16.172 ô tô điện

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO)- Ngày 12-2, VinFast công bố bàn giao ra thị trường trong nước 16.172 ô tô điện các loại trong tháng 1-2026, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 1-2026 là tháng đầu tiên ghi nhận mức doanh số tốt đối với hai mẫu xe mới được VinFast bàn giao cho người tiêu dùng là mẫu xe điện cỡ nhỏ Minio Green và xe tải điện mini EC Van. Theo đó, đã có 1.237 xe Minio Green và 865 xe EC Van được cung cấp ra thị trường trong tháng 1.

Bên cạnh đó, với lượng sản xuất ổn định và nhu cầu lớn của khách hàng, các dòng xe chủ đạo như Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 tiếp tục duy trì sức bán tốt và đóng góp doanh số lớn cho VinFast trong tháng 1. Trong đó, mẫu MPV 7 chỗ Limo Green đang là mẫu xe có doanh số cao lên đến 3.868 xe bán ra. Tiếp theo lần lượt là VF 3 có 3.185 xe, VF 5 có 2.737 xe, VF 6 có 2.485 xe, VF 7 có 975 xe.

- Ảnh 1.

Dòng xe điện nhỏ Minio Green của VinFast

- Ảnh 2.

Xe tải điện mini VinFast EC Van

Năm 2026, VinFast đã liên tiếp triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi cho khách hàng. Thông qua chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh", khách hàng có thể mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời được giảm 6% - 10% giá niêm yết tùy dòng xe. Ngoài ra, theo chương trình tặng quà Tết Bính Ngọ mới được công bố, khách hàng mua xe từ ngày 10-2-2026 trở đi sẽ được miễn phí sạc pin 10 lần/tháng tại các trạm sạc V-Green tới hết ngày 10-2-2029; khách hàng mua xe trước ngày 10-2-2026 sẽ được nâng thời hạn miễn phí sạc pin lên tới 3 năm kể từ ngày nhận xe.

Hiện VinFast cũng đang áp dụng chính sách bảo hành chính hãng cho tất cả các dòng xe với thời hạn bảo hành tối đa lên tới 10 năm.

Tin liên quan

VinFast miễn phí sạc cho khách mua xe đến năm 2029

VinFast miễn phí sạc cho khách mua xe đến năm 2029

(NLĐO) - Với những khách hàng đã mua xe trước ngày 10-2-2026, tổng thời gian miễn phí sạc pin được kéo dài lên tới 3 năm kể từ ngày nhận xe

Hình ảnh 7 mẫu xe máy điện vừa được VinFast công bố, có cả mô tô vận tốc lên đến 130 km/h

(NLĐO) - VinFast công bố quy hoạch 3 dòng xe máy điện - ra mắt 7 mẫu xe đột phá thị trường.

Một năm, VinFast bán hơn 400.000 xe máy điện

(NLĐO) - VinFast công bố đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 406.453 xe máy điện các loại trong năm 2025.

Vinfast ô tô điện xe tải điện Limo Green
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo