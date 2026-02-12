Tháng 1-2026, VinFast bán được 16.172 ô tô điện

Tháng 1-2026 là tháng đầu tiên ghi nhận mức doanh số tốt đối với hai mẫu xe mới được VinFast bàn giao cho người tiêu dùng là mẫu xe điện cỡ nhỏ Minio Green và xe tải điện mini EC Van. Theo đó, đã có 1.237 xe Minio Green và 865 xe EC Van được cung cấp ra thị trường trong tháng 1.

Bên cạnh đó, với lượng sản xuất ổn định và nhu cầu lớn của khách hàng, các dòng xe chủ đạo như Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 tiếp tục duy trì sức bán tốt và đóng góp doanh số lớn cho VinFast trong tháng 1. Trong đó, mẫu MPV 7 chỗ Limo Green đang là mẫu xe có doanh số cao lên đến 3.868 xe bán ra. Tiếp theo lần lượt là VF 3 có 3.185 xe, VF 5 có 2.737 xe, VF 6 có 2.485 xe, VF 7 có 975 xe.

Dòng xe điện nhỏ Minio Green của VinFast

Xe tải điện mini VinFast EC Van

Năm 2026, VinFast đã liên tiếp triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi cho khách hàng. Thông qua chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh", khách hàng có thể mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời được giảm 6% - 10% giá niêm yết tùy dòng xe. Ngoài ra, theo chương trình tặng quà Tết Bính Ngọ mới được công bố, khách hàng mua xe từ ngày 10-2-2026 trở đi sẽ được miễn phí sạc pin 10 lần/tháng tại các trạm sạc V-Green tới hết ngày 10-2-2029; khách hàng mua xe trước ngày 10-2-2026 sẽ được nâng thời hạn miễn phí sạc pin lên tới 3 năm kể từ ngày nhận xe.

Hiện VinFast cũng đang áp dụng chính sách bảo hành chính hãng cho tất cả các dòng xe với thời hạn bảo hành tối đa lên tới 10 năm.