Chiều 21-12, tại phường Bình Dương (TP Hồ Chí Minh), Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VII đã bế mạc sau với ngôi vô địch thuộc về đội U13 B. TP HCM.

Ở trận chung kết, B. TP HCM tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Kawasaki Frontale Todoroki 2-1, tái lập kết quả thắng lợi trước đối thủ này ở vòng bảng.

Hạng ba thuộc về Kawasaki Frontale Ikuta. Trước đó, trận đấu giữa các cầu thủ xuất sắc U-13 Việt Nam và U-13 Nhật Bản kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Giải đấu năm nay ghi dấu ấn bởi chất lượng chuyên môn cao, sự cân bằng giữa các đội đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Singapore, qua đó cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của bóng đá trẻ khu vực.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM, Ono Masuo đánh giá cao ý nghĩa giao lưu, vun đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia thông qua bóng đá.

Ông Ono Masuo bày tỏ vui mừng khi giải đấu thành công tốt đẹp. Giải đấu không chỉ là nơi để so tài về kỹ thuật bóng đá mà còn là nơi để các bạn trẻ giao lưu với nhau vượt qua mọi biên giới quốc gia, đóng góp rất lớn cho việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, giao lưu giữa Nhật Bản, Việt Nam, Singapore và các quốc gia ASEAN thông qua bóng đá.



Đại diện ban tổ chức giải, ông Đặng Trần Chỉnh, Tổng giám đốc Câu lạc B. TP HCM khẳng định, Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục khẳng định quy mô và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được cọ xát, học hỏi trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp, công bằng và giàu tính giáo dục.

Nhiều cầu thủ từng tham dự giải ở các mùa trước nay đã trưởng thành, góp mặt trong các đội tuyển trẻ quốc gia và các học viện bóng đá chuyên nghiệp, cho thấy giá trị dài hạn và định hướng đúng đắn của giải.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức giải đã trao các danh hiệu cá nhân xuất sắc; trao huy chương, cờ cho các đội hạng nhì và hạng ba, trao cúp, cờ, huy chương cho đội giành ngôi vô địch.

