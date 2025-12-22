HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thắng đội J-League, TP HCM vô địch Giải U13 Việt Nam - Nhật Bản lần VII

Quốc An

(NLĐO) - Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VII khép lại sau 4 ngày tranh tài sôi nổi.

Chiều 21-12, tại phường Bình Dương (TP Hồ Chí Minh), Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VII đã bế mạc sau với ngôi vô địch thuộc về đội U13 B. TP HCM.

Ở trận chung kết, B. TP HCM tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Kawasaki Frontale Todoroki 2-1, tái lập kết quả thắng lợi trước đối thủ này ở vòng bảng.

Hạng ba thuộc về Kawasaki Frontale Ikuta. Trước đó, trận đấu giữa các cầu thủ xuất sắc U-13 Việt Nam và U-13 Nhật Bản kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Thắng đội J-League, TP HCM vô địch Giải U-13 Việt Nam – Nhật Bản lần VII - Ảnh 1.

Giải đấu năm nay ghi dấu ấn bởi chất lượng chuyên môn cao, sự cân bằng giữa các đội đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Singapore, qua đó cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của bóng đá trẻ khu vực.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM, Ono Masuo đánh giá cao ý nghĩa giao lưu, vun đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia thông qua bóng đá.

Ông Ono Masuo bày tỏ vui mừng khi giải đấu thành công tốt đẹp. Giải đấu không chỉ là nơi để so tài về kỹ thuật bóng đá mà còn là nơi để các bạn trẻ giao lưu với nhau vượt qua mọi biên giới quốc gia, đóng góp rất lớn cho việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, giao lưu giữa Nhật Bản, Việt Nam, Singapore và các quốc gia ASEAN thông qua bóng đá.

Đại diện ban tổ chức giải, ông Đặng Trần Chỉnh, Tổng giám đốc Câu lạc B. TP HCM khẳng định, Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục khẳng định quy mô và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được cọ xát, học hỏi trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp, công bằng và giàu tính giáo dục.

Nhiều cầu thủ từng tham dự giải ở các mùa trước nay đã trưởng thành, góp mặt trong các đội tuyển trẻ quốc gia và các học viện bóng đá chuyên nghiệp, cho thấy giá trị dài hạn và định hướng đúng đắn của giải.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức giải đã trao các danh hiệu cá nhân xuất sắc; trao huy chương, cờ cho các đội hạng nhì và hạng ba, trao cúp, cờ, huy chương cho đội giành ngôi vô địch.

Tin liên quan

Vòng chung kết U13 toàn quốc Yamaha Cup 2025 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 13-7

Vòng chung kết U13 toàn quốc Yamaha Cup 2025 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 13-7

(NLĐO) - Từ giải đấu này đã xuất hiện nhiều tài năng bóng đá như Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Văn Toàn, Văn Thanh...

Bình Dương đánh bại Kawasaki Frontale trận ra quân U13 quốc tế

(NLĐO) - Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản quy tụ 12 đội bóng, gồm 6 đại diện Việt Nam và các đội từ Nhật Bản và 1 đội đến từ Malaysia.

Đánh bại đội bóng J-League, Bình Dương vô địch U13 quốc tế

(NLĐO) - Đội bóng trẻ Bình Dương có 5 trận toàn thắng ở giải đấu và có lần thứ 3 đăng quang, sau các năm 2019, 2020.

J-League u13 việt nam U13 B TP HCM Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo