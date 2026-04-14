Giải trí

"Thắng đời" như fan Đăng Khôi

Thùy Trang

(NLĐO) - "Thắng đời" như fan Đăng Khôi, chưa hết luỵ màn mashup trong concert, idol đã up full màn biểu diễn.

Chiều fan như Đăng Khôi

"Thắng đời" như fan Đăng Khôi - Ảnh 1.

Đăng Khôi chiều fan hết nấc

Trong một concert quy tụ hàng loạt tên tuổi vừa qua, ca sĩ Đăng Khôi có màn trình diễn gây ấn tượng cho khán giả. Với setlist "Cô bé mùa đông", "Thương thương thương yêu yêu yêu" và đặc biệt là màn mashup "50 năm về sau" - "Thiệp hồng sai tên".

Bắt đầu từ những giai điệu hoài niệm, lãng mạn của "50 năm về sau" Đăng Khôi cho thấy khả năng dẫn dắt sân khấu khi đưa người xem vào mạch cảm xúc lên cao dần và tạo sự bùng nổ với bản "Thiệp hồng sai tên" được phối theo phong cách rock.

Người hâm mộ đã quen thuộc với lối hát nhẹ nhàng, tập trung vào cảm xúc của Đăng Khôi được dịp bất ngờ khi thần tượng không chỉ "cân" cả rock mà còn khoe cột hơi dày, khỏe cũng như sự vững vàng về kỹ thuật thanh nhạc.

Chỉ sau một đêm, tiết mục nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, ghi nhận hàng chục triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận tích cực từ khán giả.

"Thiệp hồng sai tên" phiên bản Đăng Khôi

"Nghe câu đầu tiên anh hát em đã khẳng định: Đây đúng là bản cover 50 năm về sau hay nhất mà em từng nghe"; "Hát rõ lời, cột hơi vững, cao độ chuẩn, màu giọng đặc trưng, visual đỉnh khỏi bàn. Ferrari có cũ thì vẫn là Ferrari"; "Nhìn và nghe anh Khôi hát cảm giác như tuổi thanh thiếu niên trở lại vậy"; "Anh Khôi như định nghĩa lại bài hát này. Bình thường nghe chỉ nhớ đến đoạn điệp khúc. Nhưng anh Khôi làm mình mê mẩn đoạn đầu bài hát"; "Nghe hát là thấy thời thanh xuân trở về"...

Khán giả khen Đăng Khôi hát hay hơn AI

Một số khán giả thậm chí còn khen ngợi Đăng Khôi hát "hay hơn cả AI", cho thấy khả năng dẫn dắt cảm xúc trong nghệ thuật của người nghệ sĩ khó có thể thay thế bằng máy móc. Trước tình cảm của khán giả, Đăng Khôi quyết định phát hành bản full tiết mục của mình trên kênh YouTube cá nhân, như một lời tri ân.

"Tôi từng nghĩ được đứng trên sân khấu đã là hạnh phúc lắm, chỉ cần còn một khán giả lắng nghe tôi vẫn sẽ hát. Nhưng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả còn vượt ngoài mong đợi của tôi. Tôi như được tiếp thêm rất nhiều động lực để cố gắng cho những sân khấu, những sản phẩm xứng đáng với tình cảm của mọi người" - Đăng Khôi chia sẻ.

"Thắng đời" như fan Đăng Khôi - Ảnh 2.
"Thắng đời" như fan Đăng Khôi - Ảnh 3.
"Thắng đời" như fan Đăng Khôi - Ảnh 4.
"Thắng đời" như fan Đăng Khôi - Ảnh 5.
"Thắng đời" như fan Đăng Khôi - Ảnh 6.
"Thắng đời" như fan Đăng Khôi - Ảnh 7.
"Thắng đời" như fan Đăng Khôi - Ảnh 8.
"Thắng đời" như fan Đăng Khôi - Ảnh 9.
"Thắng đời" như fan Đăng Khôi - Ảnh 10.
"Thắng đời" như fan Đăng Khôi - Ảnh 11.
"Thắng đời" như fan Đăng Khôi - Ảnh 12.

Toàn cảnh Thiệp hồng sai tên và 50 năm về sau phiên bản Đăng Khôi

Hơn 20 năm làm nghề, Đăng Khôi dường như không bị thời gian ảnh hưởng dù là ngoại hình hay phong độ sân khấu. Điểm nổi bật trong âm nhạc của Đăng Khôi nằm ở chỗ không cố phô bày kỹ thuật, làm mọi thứ hoàn hảo mà đặt tình cảm vào từng câu hát. Nhờ đó, khán giả của anh dễ dàng cảm nhận trọn vẹn.

50 năm về sau phiên bản Đăng Khôi

Dù có giai đoạn "ở ẩn" nhiều năm để dành thời gian cho gia đình, đam mê âm nhạc của Đăng Khôi chưa từng tắt. Bà xã Thủy Anh tiết lộ có những lần nam ca sĩ làm việc thâu đêm, thức đến 6 - 7 giờ sáng để hoàn thiện từng chi tiết nhỏ.

Giữa những thay đổi liên tục của thị trường âm nhạc, Đăng Khôi chọn giữ bản sắc riêng nhưng vẫn cởi mở và làm mới bản thân một cách hợp lý. Vì vậy, không đáng ngạc nhiên khi "Hoàng tử Vpop" một thời vẫn giữ được tệp fan quen thuộc và vẫn không ngừng có thêm khán giả mới.

Đăng Khôi tiết lộ từng mất lửa nghề

Đăng Khôi tiết lộ từng mất lửa nghề

