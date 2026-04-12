Giải trí

buitruonglinh: đích thị là ngôi sao mới của nhạc Việt

Thùy Trang

(NLĐO) - buitruonglinh là một tài năng điển hình của thế hệ nghệ sĩ mới trong bức tranh nhạc Việt, bùng nổ với những sáng tạo mới, không biên độ.

Buitruonglinh: cú all-in chất lượng với "Từng ngày"

buitruonglinh: đích thị là ngôi sao mới của nhạc Việt - Ảnh 1.

Tài năng như buitruonglinh

10 năm kiên trì cho một khoảnh khắc đẹp: buitruonglinh "nằm gọn" trong tình yêu thương của 2000 khán giả tại live concert đầu tay mang tên "Từng ngày", diễn ra tối 11-4 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM).

Trong hơn 2 giờ, nam ca sĩ đã dẫn dắt khán giả đi qua một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, tái hiện trọn vẹn 10 năm bền bỉ cống hiến để khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ thế hệ mới đầy bản sắc trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam.

Khác với những đêm nhạc thông thường, "Từng ngày" được dàn dựng như một vở nhạc kịch, nơi âm nhạc là sợi dây liên kết duy nhất dẫn dắt khán giả đi qua các chương: ngày Hạ, ngày Thu, ngày Đông, ngày Xuân.

Mở màn đêm nhạc, buitruonglinh xuất hiện đầy giản dị giữa tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả. Khác với quy luật thông thường, một năm âm nhạc của nam ca sĩ không bắt đầu từ mùa Xuân mà đi từ "Ngày Hạ".

Đây là quãng thời gian anh bắt đầu tập viết nhạc, tự hát những giai điệu đầu tiên và cũng là lúc ghi dấu, đưa cái tên buitruonglinh đến gần hơn với công chúng.

buitruonglinh: đích thị là ngôi sao mới của nhạc Việt - Ảnh 2.
buitruonglinh: đích thị là ngôi sao mới của nhạc Việt - Ảnh 3.
buitruonglinh: đích thị là ngôi sao mới của nhạc Việt - Ảnh 4.
buitruonglinh: đích thị là ngôi sao mới của nhạc Việt - Ảnh 5.
buitruonglinh: đích thị là ngôi sao mới của nhạc Việt - Ảnh 6.

buitruonglinh đích thị là ngôi sao mới của bức tranh nhạc Việt

Trong khoảnh khắc đó, không gian nhà hát bừng sáng với ca khúc "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời". Việc đưa một tác phẩm mang tính biểu tượng - từng vinh dự được khối văn nghệ sĩ trình diễn tại Đại lễ A80 vào ngay phần mở đầu là dụng ý đầy trân trọng của nam nghệ sĩ.

Anh muốn lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc đến các bạn trẻ, mang đến một nền tảng cảm xúc vững chãi trước khi bước vào những câu chuyện cá nhân hơn.

Nói về thông điệp mở màn, buitruonglinh chia sẻ: "Mình cho bài hát 'Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời' vào để mở màn vì mình tự hào mình là một người con Việt Nam. Mình hy vọng tất cả các bạn hãy lan tỏa tinh thần dân tộc để chúng ta, cùng nhau, đưa đến một Việt Nam thực sự phát triển, thịnh vượng. Mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ thật hạnh phúc".

Yêu người có ước mơ của buitruonglinh

Đêm nhạc khắc họa rõ nét hành trình rèn dũa cùng khát khao cháy bỏng của buitruonglinh với âm nhạc. Vị trí á quân tại cuộc chơi "Anh trai say hi" không khiến buitruonglinh áp lực nhưng khán giả thấy đã khi những gì anh mang đến xóa nhòa danh hiệu mà anh được trao tặng.

Danh hiệu á quân mà anh được tặng, trở thành là cái tên không cần thiết nữa khi qua mỗi tiết mục biểu diễn chứng minh buitruonglinh xứng đáng với vị trí một ngôi sao trẻ trong lòng khán giả.

Nhạc Việt đã đổi màu, bức tranh nhạc Việt đã được vẽ lại bởi những ngôi sao trẻ, trong đó có buitruonglinh. Với buitruonglinh, cơ hội hiện có không phải để chứng minh mà để tỏa sáng.

Với khán giả, buitruonglinh rõ ràng là một nhân tố không còn bí ẩn nữa của đường đua nhạc Việt. Những gì buitruonglinh đang có chính là tài năng, một cơ hội tỏa sáng cùng với sự kiên định của một nghệ sĩ có nghề và cá tính.

Buitruonglinh với một tâm hồn nghệ sĩ thực thụ

buitruonglinh với Hermosa

Đêm nhạc "Từng ngày" không ăn may từ hiệu ứng danh hiệu Á quân Anh trai say hi. "Từng ngày" tạo hiệu ứng bởi sự chỉn chu trong dàn dựng, tư duy nghiêm túc và hơn hết là tài năng có thật của một nghệ sĩ đúng nghĩa.

Nhạc Việt, hiện, đang cần những phiên bản như buitruonglinh không phải để vẽ lại mà để hoàn thiện bức tranh nhạc Việt.

"Cảm ơn mọi người vì đã ở đây; chứng kiến một hành trình dài của những gì tinh khôi nhất trong tâm hồn của một cậu bé yêu âm nhạc và yêu thế giới quanh mình bằng con tim"-buitruonglinh nói.

Chân đất của buitruonglinh

Thành công của đêm diễn đầu tiên tại Nhà hát Hòa Bình với kỷ lục 2.000 vé được bán sạch chỉ trong 12 phút đã minh chứng cho sức hút không thể chối từ của buitruonglinh.

Hành trình của "Từng ngày" sẽ nhanh chóng nối dài sức nóng ra Thủ đô vào ngày 24-4. Sau màn chào sân đầy thăng hoa tại TP HCM, khán giả Hà Nội hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một không gian nghệ thuật đẳng cấp cùng những bất ngờ "đánh úp" đặc biệt chỉ có tại concert của chủ nhân bản hit "Yêu người có ước mơ".

Với buitruonglinh, live concert "Từng ngày" không phải là đích đến cuối cùng mà chính là điểm khởi đầu cho một chương mới rực rỡ hơn trong hành trình nghệ thuật cá nhân.

Những gì khán giả được chiêm ngưỡng tại Nhà hát Hòa Bình mới chỉ là "màn khai vị" cho một tiềm năng âm nhạc đang ở độ "chín" và sẵn sàng bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trước thềm concert, buitruonglinh gây bất ngờ

Trước thềm concert, buitruonglinh gây bất ngờ

(NLĐO) - Trước thềm concert "Từng ngày", buitruonglinh gửi tặng đến người hâm mộ món quà âm nhạc mang tên "Sớm như vậy".

