Trưa ngày 3-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Bệnh viên Đa khoa 115 Nghệ An cho biết trong 8 nạn nhân vụ rơi thang máy vận chuyển tại công trình xây dựng trụ sở Sở Tài chính tỉnh Nghệ An được chuyển đến bệnh điều trị tại bệnh viện, hiện 5 nan nhân đang được điều trị tích cực, 3 nạn nhân nặng hơn đã được chuyển sang Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục điều trị. "Các nạn nhân đều bị đa chấn thương, trong 5 ca còn lại ở bệnh viện 4 ca đã được mổ, còn 1 ca bị chấn thương cột sống đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức" - lãnh đạo Bệnh viên Đa khoa 115 Nghệ An thông tin.



Các nạn nhân vụ rơi thang máy vận chuyển đang được điều trị tích cực tại BV Đa khoa 115 Nghệ An

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trong trên, sáng 3-1, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các nạn nhân và thân nhân thương vong trong vụ rơi thang máy vận chuyển trong khi xây dựng công trình xây dựng trụ sở Sở Tài chính tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã trao hỗ trợ mỗi nạn nhân trong vụ rơi thang máy 2 triệu đồng.

Được biết, tính đến trưa ngày 3-1, theo cơ quan chức năng, đã có 3 nạn nhân trong vụ rơi thang máy trong lúc thi công trụ sở Sở Tài chính Nghệ An tử vong. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: ông Đặng Minh Cung (SN 1958, trú xã Nhân Thành), ông Trần Công Hiếu (SN 1977) và ông Phạm Đức Phượng (SN 1974), cùng trú xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Nguyên nhân tử vong của các nạn nhân này là do sốc đa chấn thương vùng cổ, ngực, bụng.

Tòa nhà đang xây dựng, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 11 người thương vong

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào trưa ngày 2-1, trong lúc nhiều công đang thi công tại công trình trụ sở Sở Tài chính Nghệ An, tại TP Vinh, Nghệ An thì bất ngờ thang cuốn bị rơi từ trên tầng 8 xuống đất khiến 11 người thương vong.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trong trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.