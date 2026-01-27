Thắng ngược Kuwait, HLV tuyển futsal Việt Nam cho rằng vẫn cần cải thiện thêm

Sau chiến thắng kịch tính 5-4 trước Kuwait ở trận ra quân vòng chung kết futsal châu Á 2026 chiều 27-1, HLV tuyển futsal Việt Nam, ông Diego Giustozzi đánh giá cao bản lĩnh của các học trò, đồng thời thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.

"Có thể trong hiệp một, chúng tôi chưa cảm thấy thoải mái với mặt sân và trái bóng. Toàn đội cần khoảng 10 đến 15 phút để cảm nhận trận đấu. Đó là khoảng thời gian cần thiết. Việt Nam là một đội bóng trẻ hơn chúng tôi, vì vậy họ không giữ được sự cân bằng trong suốt 40 phút. Nhưng tôi nghĩ hiệp hai của chúng tôi đã tốt hơn. Hoàn hảo bởi vì chúng tôi ghi được hai bàn thắng" - ông Diego bày tỏ.

Dù giành trọn 3 điểm, HLV tuyển futsal Việt Nam cho biết toàn đội đã sẵn sàng hướng đến trận tiếp theo. Ông cũng cho rằng toàn đội cũng cần tiếp tục cải thiện để hướng tới những mục tiêu cao hơn, đặc biệt khi lực lượng có 8 cầu thủ lần đầu chơi tại giải châu lục.

"Chúng tôi phải cải thiện, phải học cách thi đấu ở những trận như thế này. Tại sao chúng tôi thi đấu? Bởi đây là một đấu trường thực sự. Với tám cầu thủ trong đội hình của chúng tôi, đây là lần đầu tiên họ tham dự một giải đấu của AFC. AFC là một sân chơi khác, một trong những đấu trường hàng đầu châu Á. Tất cả các đội đến đây đều có kinh nghiệm thi đấu, vì vậy chúng tôi cần chơi nhiều trận như thế này hơn nữa" - HLV Diego nói thêm.

Hướng tới trận đấu tiếp theo gặp Lebanon, ông Diego cho rằng đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng: "Lebanon thường chơi phòng ngự lùi sâu và ghi bàn từ những pha phản công. Đây sẽ là một trận đấu khó với chúng tôi, bởi chúng tôi không có những đặc điểm phù hợp để chơi những trận như vậy. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào đội bóng. Toàn đội đã sẵn sàng thi đấu".

Tuyển futsal Việt Nam hiện đứng thứ nhì bảng B, khi cùng điểm số nhưng kém hiệu số với Thái Lan. Lượt đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 29-1.