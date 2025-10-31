Thanh Bùi: Việt Nam thiếu sân chơi để giới trẻ hiểu về nghệ thuật và trình diễn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thanh Bùi: Việt Nam thiếu sân chơi để giới trẻ hiểu về nghệ thuật và trình diễn

Thùy Trang

(NLĐO)- Thanh Bùi nói gameshow mang tới cơ hội thành danh cho một số bạn trẻ, VIMAF Festival là sân chơi bình đẳng mang thế giới tới Việt Nam.

Thanh Bùi muốn mang đến sự khác biệt

Thanh Bùi: Việt Nam thiếu sân chơi để giới trẻ hiểu về nghệ thuật và trình diễn - Ảnh 1.

Thanh Bùi nhận định Việt Nam thiếu sân chơi để giới trẻ hiểu về nghệ thuật và trình diễn

Việt Nam đăng cai tổ chức Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Music & Arts Festival (VIMAF) với quy mô toàn Việt Nam và Đông Nam Á, mang đến một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp dành cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam và các tài năng nghệ thuật khắp Đông Nam Á.

Ban tổ chức khẳng định "VIMAF 2025 không chỉ là một Liên hoan Nghệ thuật. Đó còn là một hành trình toàn diện, nơi âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, giáo dục sáng tạo và giao lưu quốc tế cùng hòa quyện, lan tỏa thông điệp: "Nghệ thuật kết nối. Thế giới bừng sáng".

Nói về sự ý nghĩa thực tiễn và cạnh tranh của VIMAF so với sự nở rộ và thu hút của chương trình tài năng truyền hình thực tế (gameshow) hiện nay, ca nhạc sĩ Thanh Bùi chia sẻ: "Mỗi cuộc thi đều là cơ hội quý báu cho thế hệ trẻ, Thanh cũng đã tham gia các gameshow để phát hiện ra các tài năng và các bạn cũng đã rất thành danh. 

Nhưng sứ mệnh của VIMAF mang một tầm nhìn xa hơn và phổ cập, không giới hạn khu vực, hình thức và độ tuổi. Ở đây tất cả các em đều có cơ hội được thể hiện khả năng ở đa lĩnh vực thanh nhạc, nhạc cụ và vũ đạo và trình diễn trực tiếp, do ban giám khảo tiêu chuẩn quốc tế. 

VIMAF không mang tính chất thi thố và giải thưởng, xếp hạng nhất- nhì- ba mà là sân chơi lành mạnh, thuần tuý, thực chất phát triển tài năng toàncầu, kết nối bình đẳng đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới tới Việt Nam.

Cách đây nhiều năm, con em chúng ta muốn đi thi hoặc tham gia các sân chơi quốc tế, chúng ta phải đi nước ngoài tới Singapore, Nga, Mỹ, Úc…" 

Thanh Bùi đặt câu hỏi tại sao Việt Nam chúng ta cần và còn thiếu một sân chơi mang tiêu chuẩn toàn cầu để thu hút tài năng khu vực và thế giới về Việt Nam.

Thanh Bùi khẳng định sao Việt Nam phải ra nước ngoài mà không đưa nước ngoài về Việt Nam?

Thanh Bùi: Việt Nam thiếu sân chơi để giới trẻ hiểu về nghệ thuật và trình diễn - Ảnh 2.

Thanh Bùi khẳng định sao Việt Nam phải ra nước ngoài mà không đưa nước ngoài về Việt Nam?

Cùng quan điểm, Ông Phạm Minh Toàn, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam - Phó Trưởng chi nhánh TP, HCM nhấn mạnh: "VIMAF là hiện thực cho nhiệm vụ công nghiệp văn hoá trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, mở đường biên để kết nối nghệ thuật Việt Nam với thế giới thay vì mang tới cơ hội phát triển tài năng trong nội địa, các tỉnh thành".

Thông qua VIMAF, Việt Nam khẳng định vị thế "điểm đến văn hóa – nghệ thuật mới của châu Á", đưa tài năng trẻ Việt Nam và Đông Nam Á ra thế giới. "VIMAF không chỉ là một festival, mà là bệ phóng – nơi các tài năng nghệ thuật trẻ được kết nối, được truyền cảm hứng, và được trao quyền để biến đam mê thành sự nghiệp đưa Việt Nam vươn ra quốc tế" - NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) - nói. 

Liên hoan diễn ra trong 2 ngày, 12 và 13-12 tại Capital Theatre (TP HCM). 

Hồ sơ đăng ký tham dự liên hoan kéo dài từ nay đến ngày 30-11.

Tin liên quan

Lo ngại của Thanh Bùi

Lo ngại của Thanh Bùi

(NLĐO)- Ca nhạc sĩ Thanh Bùi trăn trở về mất bản sắc trong giáo dục quốc tế, một thế hệ trẻ nói trơn tru 'hello' nhưng không biết… chào".

Thanh Bùi ca sĩ Thanh Bùi Thanh Bùi muốn tạo nên khác biệt Thanh Bùi nói về gameshow
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo