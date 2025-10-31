Thanh Bùi: Việt Nam thiếu sân chơi để giới trẻ hiểu về nghệ thuật và trình diễn

Thanh Bùi muốn mang đến sự khác biệt

Thanh Bùi nhận định Việt Nam thiếu sân chơi để giới trẻ hiểu về nghệ thuật và trình diễn

Việt Nam đăng cai tổ chức Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Music & Arts Festival (VIMAF) với quy mô toàn Việt Nam và Đông Nam Á, mang đến một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp dành cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam và các tài năng nghệ thuật khắp Đông Nam Á.

Ban tổ chức khẳng định "VIMAF 2025 không chỉ là một Liên hoan Nghệ thuật. Đó còn là một hành trình toàn diện, nơi âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, giáo dục sáng tạo và giao lưu quốc tế cùng hòa quyện, lan tỏa thông điệp: "Nghệ thuật kết nối. Thế giới bừng sáng".

Nói về sự ý nghĩa thực tiễn và cạnh tranh của VIMAF so với sự nở rộ và thu hút của chương trình tài năng truyền hình thực tế (gameshow) hiện nay, ca nhạc sĩ Thanh Bùi chia sẻ: "Mỗi cuộc thi đều là cơ hội quý báu cho thế hệ trẻ, Thanh cũng đã tham gia các gameshow để phát hiện ra các tài năng và các bạn cũng đã rất thành danh.

Nhưng sứ mệnh của VIMAF mang một tầm nhìn xa hơn và phổ cập, không giới hạn khu vực, hình thức và độ tuổi. Ở đây tất cả các em đều có cơ hội được thể hiện khả năng ở đa lĩnh vực thanh nhạc, nhạc cụ và vũ đạo và trình diễn trực tiếp, do ban giám khảo tiêu chuẩn quốc tế.

VIMAF không mang tính chất thi thố và giải thưởng, xếp hạng nhất- nhì- ba mà là sân chơi lành mạnh, thuần tuý, thực chất phát triển tài năng toàncầu, kết nối bình đẳng đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới tới Việt Nam.

Cách đây nhiều năm, con em chúng ta muốn đi thi hoặc tham gia các sân chơi quốc tế, chúng ta phải đi nước ngoài tới Singapore, Nga, Mỹ, Úc…"

Thanh Bùi đặt câu hỏi tại sao Việt Nam chúng ta cần và còn thiếu một sân chơi mang tiêu chuẩn toàn cầu để thu hút tài năng khu vực và thế giới về Việt Nam.

Thanh Bùi khẳng định sao Việt Nam phải ra nước ngoài mà không đưa nước ngoài về Việt Nam?

Cùng quan điểm, Ông Phạm Minh Toàn, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam - Phó Trưởng chi nhánh TP, HCM nhấn mạnh: "VIMAF là hiện thực cho nhiệm vụ công nghiệp văn hoá trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, mở đường biên để kết nối nghệ thuật Việt Nam với thế giới thay vì mang tới cơ hội phát triển tài năng trong nội địa, các tỉnh thành".

Thông qua VIMAF, Việt Nam khẳng định vị thế "điểm đến văn hóa – nghệ thuật mới của châu Á", đưa tài năng trẻ Việt Nam và Đông Nam Á ra thế giới. "VIMAF không chỉ là một festival, mà là bệ phóng – nơi các tài năng nghệ thuật trẻ được kết nối, được truyền cảm hứng, và được trao quyền để biến đam mê thành sự nghiệp đưa Việt Nam vươn ra quốc tế" - NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) - nói.

Liên hoan diễn ra trong 2 ngày, 12 và 13-12 tại Capital Theatre (TP HCM).

Hồ sơ đăng ký tham dự liên hoan kéo dài từ nay đến ngày 30-11.