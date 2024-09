Shin Se-kyung được chọn vào vai nữ chính Chae Sun-hwa, thay thế nữ diễn viên Nana, người đã rút lui vì xung đột lịch trình. Cô đóng cùng với Jo In-sung, Park Jung-min.



Shin Se-kyung sở hữu vẻ ngoài quyến rũ nhưng diễn xuất không tốt

Phim điện ảnh gần nhất minh tinh này tham gia là "Tazza: The Hidden Card" vào năm 2014. Shin Se-kyung thời gian qua chủ yếu tập trung vào truyền hình với loạt phim: "Six Flying Dragons", "Bride of the Water God", "Rookie Historian Goo Hae-ryung", "Run On", "Sword of Aramun".

Phim "Humint" do đạo diễn danh tiếng Ryu Seung-wan thực hiện, xoay quanh câu chuyện về các điệp viên, ra rạp vào năm 2025.

Shin Se-kyung từng được mệnh danh là "thánh đơ", "bình hoa di động" khi diễn xuất tệ, chỉ có một biểu cảm. Cô sở hữu ngoại hình đẹp nhưng lại không thể hiện được cảm xúc nhân vật, lời thoại kém.

Dẫu có nhiều nỗ lực, mãi đến 2023, minh tinh này mới được khen tiến bộ trong phim "Niên sử ký Arthdal: Thanh gươm của Aramun". Những tập đầu, cô cũng bị chê thiếu tự nhiên trong diễn xuất nhưng dần dần có sự nhập vai tốt, diễn xuất ổn hơn.