Thanh Hằng tụ hội cùng em gái Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc

Phần 1 của phim "Những đứa con khác họ" với tên "Bí mật của quá khứ" sẽ được phát sóng trên SCTV14 lúc 19 giờ 45 phút từ ngày 1-12.

Phim có sự tham gia của nghệ sĩ Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc, Anh Tài, Đàm Phương Linh, Khôi Trần…

Trong đó, nghệ sĩ Thanh Hằng vào vai bà Hằng còn Ngân Quỳnh vai bà Ngân, Thanh Ngọc vào vai bà Thủy.

Phim "Những đứa con khác họ" có nhiều phần

Phimq quy tụ 3 chị em nhà nghệ sĩ Thanh Hằng

Trong đó có Ngân Quỳnh

Nghệ sĩ Thanh Ngọc

Câu chuyện phim mở đầu bằng biến cố về người đàn ông thành đạt Quốc Thiên bất ngờ xuất hiện, khẳng định ông Tùng (Đào Anh Tuấn đóng) là cha ruột mình. Biến cố khiến gia đình ông Tùng và bà Hằng rơi vào hỗn loạn của sự nghi ngờ, hoang mang.

Tuy nhiên, ông Tùng không phải ngoại tình mà là đang giữ một bí mật lớn. Ông tên thật là Huỳnh Trí Long, sống hơn 30 năm dưới thân phận bạn thân quá cố, để chạy trốn khỏi một vụ án oan.

Bà Hằng là người giữ nhịp cho tổ ấm nhỏ cùng ông Tùng. Từng trải qua nhiều biến cố thời trẻ, bà chọn cách sống nhẫn nhịn, chu toàn và đặt gia đình lên hàng đầu.

Bà Ngân là người cứng rắn, sắc sảo và mạnh mẽ. Bà nắm giữ một phần sự thật liên quan đến thân phận của ông Tùng và Quốc Thiên.

Bà Thủy là mắt xích kết nối sâu sắc nhất với quá khứ của ông Tùng. Mang trái tim nhân hậu nhưng đầy vết sẹo, bà đã từng đánh mất quá nhiều và sự trở lại của bà mở ra loạt bí mật mới.

Sau khi phần 1 khép lại với loạt bí mật gia đình được chạm nhẹ, phần 2 của "Những đứa con khác họ" hứa hẹn đẩy cao kịch tính khi những mảnh ghép quá khứ bắt đầu lộ diện rõ ràng hơn.

Một vài hậu trường phim

Đạo diễn Lee Nghĩa cho biết: "Đề tài gia đình không mới nhưng mỗi nhân vật đều mang một câu chuyện riêng, liên kết chặt chẽ giữa quá khứ và hiện tại. Những cú lật liên tục và chiều sâu nhân văn khiến tôi muốn kể câu chuyện này với khán giả. Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là hình ảnh người cha và tình yêu vô điều kiện dành cho những "đứa con ruột khác họ".

Nghệ sĩ Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc là chị em ruột, thuộc thế hệ thứ tư của đại gia đình Hai Núi – Tư Hélène, một trong năm đại gia đình nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam. Cả ba nữ nghệ sĩ còn có một người em út là NSND Thanh Ngân.