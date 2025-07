Thanh Hóa ban hành công điện khẩn sau bão số 3 Wipha

Ngày 23-7, tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa có công điện khẩn gửi các đơn vị sở, ngành, các địa phương trong tỉnh về việc khẩn trương triển khai công tác tiêu úng, chống ngập" sau bão số 3 Wipha.

Nhiều tuyến đường ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa vẫn chìm trong nước sau bão số 3 Wipha. Ảnh: Tuấn Minh

Theo công điện, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ và hoàn lưu bão số 3, từ ngày 20-7 đến nay, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, nhất là khu vực đồng bằng và ven biển, một số nơi đo được lượng mưa lớn như: Trạm khí tượng (KT) Nga Sơn 345 mm, KT Sầm Sơn 245 mm, Cụ Thôn 212 mm.

Mưa lớn đã gây ngập úng 6.349 ha diện tích sản xuất nông nghiệp, ngập lụt nhiều tuyến đường giao thông và các khu dân cư; dự báo trong những ngày tới mưa lớn còn tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai ngay phương án tiêu úng, nhất là tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp, khu dân cư, khu công nghiệp, các tuyến đường giao thông.

Người dân xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa di dời heo tại trang trại bị ngập

Chỉ đạo vận hành khẩn cấp, huy động tối đa công suất các trạm bơm tiêu, cống tiêu để tiêu úng và tiêu tháo nước đệm, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, nhất là diện tích lúa và hoa màu mới gieo trồng bị ngập úng. Chỉ đạo các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra liên tục các trục tiêu, kênh tiêu, trường hợp có ách tắc dòng chảy phải tổ chức thanh thải ngay để đảm bảo không cản trở việc tiêu thoát nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chỉ huy quân đội, biên phòng, công an tỉnh, giám đốc các sở, ngành như: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, chủ tịch các xã, phường khu vực đồng bằng, ven biển... nghiêm túc triển khai thực hiện.

Di dời dân ở vùng ngập nước ngoài đê vào nơi an toàn

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm cứu cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, trong hai ngày 21-7 đến 22-7, do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, dông lốc, bão kèm mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề trên nhiều lĩnh vực.

Theo thống kê, có 1 người bị thương; 251 nhà dân hư hỏng; gần 19.400 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị ngập, đổ gãy; hàng ngàn vật nuôi, thủy sản bị cuốn trôi. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Riêng hệ thống đê điều xảy ra 4 sự cố lớn tại các xã: Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Tân Ninh và Định Hòa. Trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh ghi nhận hơn 20 điểm ngập sâu, sạt lở, nhiều đoạn bị ách tắc giao thông.