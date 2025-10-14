HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thanh Hóa có tân nữ Bí thư Tỉnh đoàn 31 tuổi

Tuấn Minh

(NLĐO)- Với 100% số phiếu đồng ý, bà Lê Ngọc Ánh, 31 tuổi, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027

Chiều 14-10, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 9, bầu chức danh Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thanh Hóa có tân nữ Bí thư Tỉnh đoàn 31 tuổi - Ảnh 1.

Bà Lê Ngọc Ánh, tân Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Ảnh Báo và Đài PTTH Thanh Hóa

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã bầu bà Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027, với 100% số phiếu đồng ý.

Nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết, trên cương vị công tác mới, sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chặt chẽ với các lãnh đạo trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn; cùng với các cấp bộ đoàn trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đề ra, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Bà Lê Ngọc Ánh, sinh ngày 1-7-1994, công tác tại Tỉnh đoàn Thanh Hóa từ năm 2017 và giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Tháng 4-2022, tại hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 13, khóa XVIII, bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, bà Ánh được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Lê Ngọc Ánh Tỉnh đoàn Thanh Hóa tân Bí thư tỉnh đoàn nữ bí thư tỉnh đoàn
