Thời sự Chính trị

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương cũ giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thuận An, TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Bà Trần Thị Diễm Trinh, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương cũ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An, TP HCM

Ngày 18-8, Đảng bộ phường Thuận An, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 170 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Tham dự đại hội còn có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP HCM; ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, Tổ trưởng Tổ công tác số 19 Ban Chỉ đạo Đại hội.

Bà Trần Thị Diễm Trinh giữ chức Bí thư đảng ủy phường Thuận An , TP HCM - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy phường Thuận An

Phường Thuận An được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường An Thạnh, phường Hưng Định và xã An Sơn với diện tích 16,108 km2, dân số 68.557 người. Sau sáp nhập, Đảng bộ phường có 36 chi, Đảng bộ trực thuộc với 1.044 đảng viên.

Đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Thuận An, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 người.

Trong đó, bà Trần Thị Diễm Trinh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An; ông Phan Thái Sơn làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Trước đó, bà Trần Thị Diễm Trinh là Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương cũ.

Bà Trần Thị Diễm Trinh giữ chức Bí thư đảng ủy phường Thuận An , TP HCM - Ảnh 2.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thuận An

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, đề nghị Đảng bộ phường Thuận An cần tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường một cách nghiêm túc, khoa học, hiệu quả và đồng bộ.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, huy động tối đa tiềm năng, nguồn lực cho sự phát triển bền vững của phường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Phường cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh...

