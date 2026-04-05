Thanh Hóa có tân Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Ngày 5-4, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã chủ trì họp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XVI.

Tại buổi họp, các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã bầu bà Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XVI.

Trước đó, ngày 27-3, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã có Công văn số 427 về việc giới thiệu bà Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, đại biểu Quốc hội khóa XVI, để bầu giữ chức Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XVI.

Ngày 1-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự giữ chức vụ Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đối với bà Lương Thị Hoa và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội theo quy định.

Bà Lương Thị Hoa sinh ngày 21-8-1977, người dân tộc Thái, quê quán xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành lịch sử; Đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh; Tiến sĩ lịch sử Việt Nam. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, bà Lương Thị Hoa từng kinh qua nhiều vị trí công tác như: Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ rồi Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Như Thanh; Chánh văn phòng rồi Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa; Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa; Bí thư Huyện ủy Như Xuân.

Ngày 1-7-2025, khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, bà Lương Thị Hoa làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Như Xuân; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lưu Vệ.

Từ 1-2026, bà là Tỉnh ủy viên, Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.