Thể thao

Thanh Hóa gây sốc khi thắng đậm CLB Công an TP HCM 4 bàn trắng

Tường Phước

(NLĐO) - Đánh bại CLB Công an TP HCM với tỉ số 4-0 ở vòng 17 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân nhà hôm 5-4, CLB Thanh Hóa tạm thoát nhóm cuối bảng xếp hạng

Thanh Hóa và Công an TP HCM - Clip: FPT Play

CLB Thanh Hóa tạo nên cú sốc lớn tại vòng 17 V-League 2025-2026 khi thắng đậm 4 sao trước CLB Công an TP HCM vốn sở hữu lực lượng hùng hậu bậc nhất sân chơi quốc nội. Chiến thắng ấn tượng trên sân nhà giúp đội bóng xứ Thanh bứt lên trong cuộc đua trụ hạng, tạm xếp thứ 11 với 16 điểm.

Cơn địa chấn tại xứ Thanh

Trong tình cảnh hao hụt lực lượng vì eo hẹp kinh phí hoạt động, không nhiều người nghĩ CLB Thanh Hóa có thể tạo nên bất ngờ trước Công an TP HCM – đội bóng đang nằm trong nhóm đầu bảng. Nhưng thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã làm được điều không tưởng khi giành chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục ngay trên sân nhà.

Ngay từ những phút đầu, Thanh Hóa đã cho thấy sự chủ động và hiệu quả trong lối chơi phòng ngự phản công. Phút thứ 8, Bá Tiến mở tỉ số sau một tình huống dứt điểm quyết đoán. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà chơi hưng phấn và tự tin hơn.

Đến phút 26, Rimario nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm cận thành, đưa Thanh Hóa tạo lợi thế lớn trước khi bước vào giờ nghỉ.

Tiến Linh mờ nhạt, CLB Công an TP HCM sa sút

Bị dẫn trước hai bàn, Công an TP HCM buộc phải đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp hai. Tuy nhiên, dù kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra không ít cơ hội, đội khách lại thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm.

Nguyễn Tiến Linh và các chân sút ngoại binh đội bóng ngành Công an đều không thể xuyên thủng hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Thanh Hóa. Thậm chí, sự nôn nóng khiến những pha dứt điểm của đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức trở nên thiếu chính xác, dù có thời điểm tung ra tới hàng chục cú sút.

Trong khi đó, Thanh Hóa tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong cách vận hành đấu pháp chiến thuật. Phút 52, Nguyễn Văn Tùng thực hiện cú sút phạt đẹp mắt nâng tỉ số lên 3-0 và đến phút 90+1, Lê Văn Thắng ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0, khép lại một trận đấu hoàn hảo của đội bóng xứ Thanh.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn là cú hích tinh thần cực lớn với Thanh Hóa. Trong bối cảnh phải vật lộn ở nhóm cuối bảng, 3 điểm trước đối thủ mạnh như Công an TP HCM giúp đội bóng này cải thiện đáng kể vị trí và tạo lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.

Về phía đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức, thất bại này là lời cảnh báo rõ ràng. Dù sở hữu lực lượng chất lượng, nhưng việc phung phí cơ hội và thiếu sắc bén ở hàng công trở thành điểm yếu lớn nhất của Công an TP HCM trong hành trình cạnh tranh danh hiệu vô địch mùa này.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Xuân Son lập công giúp Nam Định thắng đẹp chủ nhà Hà Tĩnh

HLV Lê Huỳnh Đức V-League CLB Thanh Hóa Nguyễn Tiến Linh CLB Công an TP HCM
