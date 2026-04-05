Thể thao

HLV Vũ Tiến Thành dẫn quân đánh bại CLB Hoàng Anh Gia Lai

Tường Phước

(NLĐO) - Bàn thắng của Geovane và Văn Thuận giúp Ninh Bình FC ngược dòng đánh bại CLB Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số 2-1 thuộc vòng 17 V-League 2025-2026 tối 5-4

Hoàng Anh Gia Lai và Ninh Bình - Clip: FPT Play

HLV Vũ Tiến Thành với vị thế "thuyền trưởng" CLB Ninh Bình, lần đầu dẫn quân chạm trán CLB Hoàng Anh Gia Lai ở V-League mùa này. Đội bóng cố đô Hoa Lư hướng mục tiêu giành 3 điểm để rút ngắn khoảng cách điểm với Công an Hà Nội, nhen nhóm hy vọng đua vô địch giải đấu.

HLV Vũ Tiến Thành dẫn quân đánh bại CLB Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 1.

HLV Vũ Tiến Thành dẫn quân đánh bại CLB Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 2.

Sở hữu dàn sao đắt giá nhất V-League nhưng Ninh Bình FC gặp nhiều khó khăn khi đối đầu lối chơi phòng ngự phản công sắc bén của chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Phút 12, Võ Đình Lâm lập công giúp đội bóng phố núi mở tỉ số trận đấu.

Tuy nhiên, hai bàn thắng ở phút 70 và 84 của học trò HLV Vũ Tiến Thành khiến đội bóng nhà bầu Đức phải "ôm hận", thua ngược đầy bất ngờ. Cách điều chỉnh đấu pháp chiến thuật và nhân sự hợp lý của ông Thành góp phần giúp Ninh Bình FC tấn công khởi sắc ở hiệp 2.

HLV Vũ Tiến Thành dẫn quân đánh bại CLB Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 3.

HLV Vũ Tiến Thành dẫn quân đánh bại CLB Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Lê Văn Thuận trên hàng công Ninh Bình FC khiến hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai trở nên lóng ngóng. Tuyển thủ U23 Việt Nam tận dụng kỹ thuật cá nhân để đột phá vào vòng cấm và khiến hậu vệ Phan Du Học phạm lỗi, mang về quả phạt đền 11m và động đội Geovane thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1 cho Ninh Bình FC.

Văn Thuận cũng là nhân tố tạo bước ngoặt trong màn ngược dòng đầy bất ngờ, khi có bóng ở cánh phải và tự tin dứt điểm vào góc xa khung thành thủ môn Trung Kiên, ấn định chiến thắng chung cuộc cho Ninh Bình FC.

HLV Vũ Tiến Thành dẫn quân đánh bại CLB Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 5.

HLV Vũ Tiến Thành dẫn quân đánh bại CLB Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 6.

Với kết quả này, Ninh Bình FC vươn lên thứ 3 bảng xếp hạng với 31 điểm, kém Công an Hà Nội 13 điểm. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai rơi xuống vị trí thứ 12 với 15 điểm sau 17 vòng đấu.

Diễn ra cùng ngày, SLNA cầm hòa Thể Công Viettel với tỉ số 1-1, trong khi Hà Tĩnh thất bại 0-2 khi tiếp đón Nam Định. Kết quả bất ngờ nhất vòng đấu 17 là Thanh Hóa thắng đậm Công an TP HCM với tỉ số 4-0.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

(NLĐO) - Bàn thắng của Khoa Ngô ở cuối hiệp 1 giúp CLB Công an TP HCM vượt qua chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 15 V-League 2025-2026 tối 7-3.

Nhận định Công an Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai: Chờ bất ngờ!

(NLĐO) - Việc bị loại sớm khỏi AFC Champions League Two khiến đội Công an Hà Nội chỉ còn một con đường phải vô địch V-League và buộc phải thắng HAGL tối nay

Tiền đạo "lò" Hoàng Anh Gia Lai tự tin sẽ giúp U22 Việt Nam vượt qua Malaysia

(NLĐO) - Để chắc suất vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam cần thắng U22 Malaysia ở lượt trận cuối của bảng B

