Thanh Hóa kêu gọi đầu tư 173 dự án với tổng vốn lên tới 24 tỉ USD

Ngày 23-3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để tổ chức "Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026", diễn ra trong hai ngày 28 và 29-3 tới đây.

Một góc Khu kinh tế Nghi Sơn, một trong những khu kinh tế trọng điểm của Thanh Hóa và cả nước

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 được tổ chức tại khu FLC SamSon Golf&Resort (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), với quy mô cấp tỉnh, dự kiến thu hút khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế.

Tại sự kiện này, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 21 dự án và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 4 nhà đầu tư chiến lược. Đây là những dự án có quy mô lớn, thuộc các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Đáng chú ý, tại sự kiện, tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ thông tin danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, với 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỉ đồng (tương đương khoảng 24 tỉ USD).

Trong đó, tại lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo, có 23 dự án thứ cấp ưu tiên đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỉ đồng. Một số dự án có vốn lớn như: Khu công nghiệp Đồng Vàng (2.400 tỉ đồng); khu công nghiệp số 3 (1.664 tỉ đồng); nhà máy hóa dầu và sản xuất vật liệu nhựa mới (6.000 tỉ đồng)…

Về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, đô thị có gồm 52 dự án với tổng mức đầu tư hơn 303.000 tỉ đồng. Trong đó, đáng chú ý với hai dự án đô thị quy mô lớn là Khu đô thị Đông Nam phường Quảng Phú (120.000 tỉ đồng) và Khu dân cư, tái định cư phường Nguyệt Viên (50.000 tỉ đồng).

Lĩnh vực du lịch, dịch vụ có 7 dự án khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, tổng vốn đầu tư hơn 71.000 tỉ đồng. Trong đó, có 2 dự án có quy mô lớn là Khu sinh thái hồ Yên Mỹ (32.000 tỉ đồng), Khu sinh thái công viên chuyên đề (16.000 tỉ đồng).

Hồ Yên Mỹ, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh Thanh Hóa nơi có thắng cảnh đẹp được ưu tiên đầu tư một dự án sinh thái lên tới 32.000 tỉ đồng

Đối với lĩnh vực năng lượng, môi trường có 32 dự án với tổng vốn hơn 140.000 tỉ đồng, nổi bật có hai "siêu dự án" là Nhiệt điện LNG Nghi Sơn (58.000 tỉ đồng) và Kho LNG Nghi Sơn (15.000 tỉ đồng) và các dự án hóa chất hợp tác với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, như sản xuất Axit Sulfuric (83.000 tỉ đồng).

Ngoài ra, các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế cũng được tỉnh Thanh Hóa quan tâm kêu gọi đầu tư. Trong đó, đáng chú ý có 12 dự án sân golf.

Nhiều chính sách ưu đãi vượt trội

Để thu hút đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội. Cụ thể, áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định.

Ngoài những quy định chung của pháp luật hiện hành, tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án, trên cơ sở đề nghị của các nhà đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét hỗ trợ đặc biệt đối với các dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cụ thể, đối với các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đặc biệt: miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 3 năm; miễn từ 11 đến 19 năm sau khi dự án đi vào hoạt động; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm; miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt, ưu đãi được miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Với các khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn và các địa bàn khác, Thanh Hóa áp dụng các chính sách hỗ trợ về tiền thuê đất, thuế xuất nhập khẩu, cùng các chính sách đặc thù như hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp lên tới 20 tỉ đồng/cụm, hỗ trợ dự án sản xuất công nghiệp tại miền núi tới 2 tỉ đồng/dự án, và chính sách hỗ trợ vận tải biển qua Cảng Nghi Sơn...