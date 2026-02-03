Khánh Hòa kêu gọi đầu tư nhiều dự án có vị trí chiến lược tại các trục ven biển

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương vừa công bố danh mục 231 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026 – 2030, với tổng diện tích hơn 17.000 ha. Việc ban hành danh mục dự án lần này có ý nghĩa then chốt trong việc mở rộng không gian phát triển, thu hút dòng vốn mới và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

"Chúng tôi xác định thu hút đầu tư mạnh mẽ chính là động lực quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2026, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11% và nâng cao năng lực cạnh tranh"- ông Trần Phong cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xác định việc kêu gọi đầu tư 231 dự án sẽ tạo đột phá, giúp địa phương đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11% trong năm 2026

Theo đó, trong danh mục được phê duyệt có 70 dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch; 43 dự án thuộc lĩnh vực phát triển đô thị và bất động sản; 41 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo; 19 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; 17 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 32 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - giáo dục - y tế; 7 dự án thuộc lĩnh vực môi trường; 2 dự án thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Việc trải rộng trên các lĩnh vực được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà HĐND tỉnh đã ban hành cho năm 2026. Cụ thể, Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 10 - 11%; GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%; tăng năng suất lao động gần 10% và nâng tỉ lệ lao động có bằng cấp lên 33,5%.

Khu vực phía Tây Nha Trang với tiềm năng rất lớn

Trong nhóm thương mại – dịch vụ, du lịch, nhiều dự án có vị trí chiến lược tại các trục ven biển Trần Phú – Phạm Văn Đồng, khu vực Đông Hải và Bắc Nha Trang. Các dự án như Làng biển Nha Trang, đường xe đạp và đi bộ riêng biệt ven biển, khu khách sạn cao cấp trên trục Yên Ninh, Trung tâm thương mại Vĩnh Hòa, Vịnh Mao Tiên… được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dịch vụ – du lịch tăng trưởng mạnh hơn. Đây cũng là lĩnh vực đóng góp tỉ trọng lớn trong GRDP của tỉnh, có tác động trực tiếp đến chỉ tiêu tăng trưởng mà tỉnh đặt ra trong năm 2026.

Đối với lĩnh vực đô thị và bất động sản, Khánh Hòa triển khai 43 dự án nhằm mở rộng không gian đô thị và gia tăng giá trị bất động sản, tạo động lực lan tỏa đến thương mại, dịch vụ và xây dựng. Các dự án như Khu đô thị mới Đông Bắc (khu K3), Khu đô thị Đông Nam 1 – Đông Nam 2, Khu đô thị mới Cam Ranh, Cam Thịnh Đông, Ninh Hòa 1 – Ninh Hòa 2… sẽ góp phần gia tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội – một chỉ tiêu HĐND tỉnh đặt mục tiêu tăng 20% trong năm 2026.

Khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh thuận lợi để phát triển du lịch, nghỉ dưỡng

Lĩnh vực năng lượng – năng lượng tái tạo tiếp tục là điểm nhấn khi tỉnh kêu gọi loạt dự án điện gió Đầm Nại 3, Đầm Nại 4, Tri Hải, hồ Bầu Ngứ, điện mặt trời Phước Trung và hệ thống pin lưu trữ thí điểm. Đây là nhóm dự án có tính ổn định cao, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách và phù hợp định hướng phát triển xanh.

Việc đẩy mạnh năng lượng tái tạo cũng gắn với mục tiêu giảm phát thải, cải thiện môi trường, đồng thời đáp ứng chỉ tiêu che phủ rừng 47% và đảm bảo 100% dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) rất thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch

Theo HĐND tỉnh Khánh Hòa, năm 2026 tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng năng suất lao động đạt 9,8%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, thu ngân sách tăng tối thiểu 12%. Các chỉ tiêu này đòi hỏi tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải tiếp tục duy trì tốc độ tăng mạnh mẽ.

Việc công bố danh mục 231 dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thu hút nguồn lực, góp phần quan trọng giúp Khánh Hòa hoàn thành 17 chỉ tiêu kinh tế – xã hội mà HĐND tỉnh đề ra. Đây cũng là nền tảng để Khánh Hòa hướng tới mục tiêu lớn hơn: trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2027.